В Мордовии немецкая овчарка искусала 6-летнего мальчика

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту нападения немецкой овчарки на ребенка в селе Кочкурово Дубенского района республики. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как стало известно «ВС», на новогодние праздники родители привезли 6-летнего мальчика к бабушке и дедушке. Днем 5 января он с ровесником гулял во дворе дома, когда на него напала соседская собака. Собаку смогли отогнать от мальчика, а его самого госпитализировали в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами лица, головы, туловища, травматическим шоком. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По предварительным данным, собака была привязана, но смогла сорваться с привязи. Хозяин собаки изолировал агрессивное животное.

Как поясняют в СКР, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям владельца овчарки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.