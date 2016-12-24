В Саранске ищут мужчину, изнасиловавшего школьницу

Мордовия -2017
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Следственный комитет Мордовии просит помочь жителей республики в установлении личности и розыске мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как поясняют в СКР, днем 9 октября 2017 года в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Победы в городе Саранске неизвестный молодой мужчина совершил половое преступление в отношении 15-летней школьницы.
В ходе расследования со слов потерпевшей составлен субъективный (рисованный) портрет предполагаемого подозреваемого.
Следственные органы обращаются к жителям республики, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления, личности и местонахождении предполагаемого подозреваемого, просьба, сообщить в Пролетарский межрайонный следственный отдел по телефону: (8-8342) 75-85-25 или 02.
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