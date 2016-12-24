На главных выборах страны Мордовия должна проголосовать достойно

455 делегатов из 85 субъектов страны, депутаты Государственной думы, представители федеральных и региональных властных структур, секретари региональных политсоветов, эксперты и ученые (всего около 2500 человек) приняли участие в проходившем 22-23 декабря в Москве XVII съезде политической партии «Единая Россия».

Делегаты работали на семи дискуссионных площадках - «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава». Ключевым же вопросом стала поддержка выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост Президента России.

Сам Глава государства в своем выступлении на пленарном заседании подчеркнул, что «Единая Россия» заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан. «Народ России, мы все вместе прошли трудный, но грандиозный путь развития. Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали на вызовы сложнейших испытаний и кризисов, в том числе глобального масштаба, часто абсолютно от нас не зависящих. Были вместе, когда отражали агрессию международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность России, проявили сплочённость, решая судьбу Крыма и Севастополя. Мы переломили, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере. Обеспечили укрепление безопасности России, усиление её обороноспособности и повышение влияния в мире. Мы доказали, что умеем решать задачи развития. Масштабные инфраструктурные проекты и крупные стройки, новые предприятия и передовые отрасли - это результаты нашей общей работы», - сказал Владимир Путин. Также он призвал членов и сторонников партии власти четко обозначить стоящие перед страной проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает развитию.

«В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет Россию, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны, - Владимир Владимирович Путин», - заявил председатель «Единой России», премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, партийцы уже давно сделали свой выбор, а потому приветствуют решение Владимира Путина идти на выборы Президента в качестве самовыдвиженца и готовы оказать поддержку, в том числе при сборе подписей и агитации.

Член Высшего совета партии, Глава Мордовии Владимир Волков, комментируя итоги съезда, отметил важность принятого единогласно решения: «Самое главное заявление, которое прозвучало здесь, - это поддержка партией «Единая Россия» Главы государства, объявившего о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих мартовских выборах. Общее мнение всех «единороссов» озвучил Дмитрий Медведев. Кандидат, которого поддерживает весь народ, не может быть выдвинут лишь от одной партии».

Что касается республики, она, по мнению Владимира Волкова, уже не раз доказывала свою приверженность Президенту: «Нашим главным преимуществом всегда было консолидированное голосование. От правильного выбора в 2018 году зависят дальнейшие успехи республики в социально-экономическом развитии. Впереди у партийного актива, представителей первичных организаций большая работа».

Как заметил руководитель региона, Россия и Мордовия, как ее неотъемлемая часть, будут и впредь развиваться, становиться сильнее. По ряду направлений уже налицо серьезные успехи. Речь идет, например, о сельском хозяйстве, вагоностроении, фармацевтике, металлургии. При этом большую роль в становлении крепкой страны должна сыграть молодёжь. А значит, необходимо совершенствовать механизмы поддержки молодых семей, талантливых школьников, студентов и аспирантов, выпускников высших и средних учебных заведений.

Еще одно приоритетное направление - выполнение наказов избирателей. «На их основе практически полностью составлена наша программа действий на следующие пять лет. Мы всегда ответственно относились к такой работе, и избиратели к этому уже привыкли», - констатировал Владимир Волков. Люди, как было отмечено, должны видеть, какие изменения происходят в регионе, в конкретных населенных пунктах, чувствовать поддержку Президента и его доброе отношение к нашей республике. И тогда они, несомненно, сделают правильный выбор.