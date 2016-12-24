Марине Киреевой разрешили исполнять песни «Красок».

В Саранске продолжаются судебные разбирательства звезд шоу-бизнеса. Продюсер группы «Краски» и голливудской студии «Real Line Music» Алексей Воронов предъявил иск в 1 миллион рублей к экс-солистке группы «Краски», уроженке Саранска 29-летней Марине Киреевой. Поводом для иска явилось якобы незаконное исполнение артисткой песен группы. Осенью Воронов через Пролетарский суд Саранска добился запрета для Киреевой исполнять композиции популярного коллектива. Но певица вместе со своим директором обжаловали это решение в Верховном суде Мордовии, и запрет был снят.

После решения Верховного суда РМ Марина Киреева побеседовала с журналистом «ВС»: «Я бы не втянула себя в эту историю, если бы не была уверена в своей правоте. Мы изначально понимали, что определение Пролетарского суда о запрете для меня исполнять песни - какая-то ошибка, случайность, может быть, некомпетентность. Я не хочу сейчас никого обидеть или усомниться в чьем-то профессионализме, просто все это случилось каким-то странным образом.

Отмена определения Пролетарского суда для меня логичное событие. Поэтому суперрадости я не испытываю, но мне приятно, что теперь без кипы бумаг и документов я смогу ездить на любимую работу. Теперь люди, которые меня ненавидят, не смогут тыкать всем потенциальным заказчикам и зрителям этим определением суда. На какое-то время моя жизнь стала спокойнее. Сейчас я испытываю только положительные эмоции».

По информации «ВС», Марина Киреева и ее директор Антон Михайлов обратились в правоохранительные органы по поводу подложных документов, которые якобы предъявили в качестве доказательств представители группы «Краски». Марина Киреева просила провести проверку по факту представленного руководителем «Красок» документа, приобщенного к исковому заявлению. Речь идет о лицензионном договоре, чья подлинность вызвала сомнение. Как стало известно нашему еженедельнику, Пролетарский отдел полиции Саранска провел проверку по заявлению Марины Киреевой и усмотрел признаки преступления по статье «Фальсификация доказательств». Сейчас материалы проверки переданы в Пролетарский межрайонный следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.