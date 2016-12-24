Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность Петру Тултаеву

В Совете Федерации состоялась церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса городов, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

В 2017 году в конкурсе городов приняли участие 293 населенных пункта - на 117 больше, чем в прошлом году. По предложению Совета Федерации в него была включена новая категория участников - сельские поселения. Они проявили высокую активность, заняв второе место по числу поданных заявок (их было 71), уступив только городам с населением от 20 до 100 тысяч человек.

Приветствуя участников церемонии, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила: «Мы надеемся, что это десятилетие станет временем еще более активного и крепкого взаимодействия муниципалитетов, общественных организаций и жителей на благо детей, а 2018 год будет годом роста и развития. Все, что сделано вами, - это хороший фундамент для будущих свершений, для развития действующих и реализации новых проектов».

За вклад в развитие местного самоуправления, активную работу по реализации социально значимых проектов в ходе церемонии были награждены Благодарностью Председателя Совета Федерации главы городов Архангельска, Мурманска, Саранска, Сызрани, Ступина, Уфы.

Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Петру Тултаеву вручила Галина Карелова.

Церемония награждения получилась очень теплой. А ключевую мысль, с которой согласились, наверное, все участники встречи, озвучил Глава городского округа Саранск Петр Тултаев: «Город по-настоящему счастлив, когда счастлива и благополучна каждая живущая в нем семья. Город тогда строит планы на светлое, счастливое будущее, когда может проецировать эти планы на каждого ребенка, на каждого родителя. Сделать все возможное, чтобы эти планы осуществились, - наша главная задача, наша общая цель, ради которой стоит работать».