«Прирожденный артист, ему бы в кино играть!»

Октябрьский суд Саранска вынес приговор 31-летнему руководителю саранского агентства недвижимости «Приоритет» Евгению Проткину. Он обвинялся в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей. На такую сумму риелтор кинул полтора десятка клиентов.

Аферы ушлого риелтора выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Саранску. По данным следствия, в 2016 году руководитель риелторской компании «Приоритет» Евгений Проткин разместил в интернете объявления о продаже квартир в строящихся жилых многоквартирных домах. Заинтересованным людям он сообщал о сотрудничестве со строительными организациями и предлагал жилплощадь по приемлемой цене в Ленинском и Октябрьском районах города. Проткин водил клиентов по строительным объектам, показывал будущее жилье, а с теми, кого устраивали планировка и цена новой квартиры, заключал договоры на оказание риелторских услуг. При этом Проткин «деликатно» умалчивал о том, что строительные компании, возводившие дома, в которых он предлагал квартиры, к услугам посредников не прибегают, а продают жилье самостоятельно. Так или иначе по просьбе Проткина клиенты вносили ему авансовые платежи в сумме от 100 тысяч рублей, пребывая в уверенности, что эти деньги будут учтены в общей стоимости квартиры. Риелтор же просто прикарманивал полученные по договорам средства и тратил на личные нужды.

Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Саранску было установлено 15 эпизодов мошеннических действий. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 2,5 миллиона рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

Необходимо сказать, что жалобы на деятельность риелтора Проткина поступали и до уголовного разбирательства. Так, одна из бывших клиенток агентства «Приоритет» оставила отзыв о работе Евгения в группе «Саранск. Доска позора» в социальной сети «Вконтакте» еще в декабре прошлого года:

«В последнее время все чаще возникают вопросы, связанные с агентством недвижимости «Приоритет», - написала Светлана. - Знаю, что есть много людей, которые ждут оформления сделки по купле квартиры через это агентство по 5-6-7 месяцев. И все молчат. Вероятно, никому не хочется выглядеть дураками. Наша история с «Приоритетом» наконец-то закончилась, и теперь, когда страсти поутихли в нашей семье, могу рассказать все, как было. Чтобы другие, увидев заманчивые предложения с авторством этого агентства среди объявлений, дважды, а то и трижды подумали.

История с «Приоритетом» началась 3 февраля 2016 года. Именно эта дата стоит в первом договоре. Точнее, началась она немного раньше, когда Евгений Геннадьевич Проткин показал нам однокомнатную квартиру в строящемся доме по улице Т. Бибиной (площадка

№ 23) и уверил, что совсем скоро оформит для нас договор долевого строительства с компанией-застройщиком.

Договор был заключен на три месяца - по словам агента, этого времени предостаточно, чтобы завершить сделку. Поэтому мы подписали договор и отдали за услуги агентства 120 тысяч рублей. Сколько раз продлевался договор - сейчас уже сложно подсчитать на память. Каждый раз нам говорили, что дело только за банком, мол, получайте одобрение кредита, и шестеренки завертятся. Сколько раз мы подавали и переподавали заявки на кредит в банки - тоже уже подсчитать сложно, ибо у одобрения тоже есть сроки.

Уже летом нам назначали конкретные даты, и каждый раз по разным причинам эти даты отменялись. За это время дом сдался, договор долевого строительства стал неактуален, в банке пришлось переделывать заявку на кредит на покупку готового жилья. По словам агента, 100-процентная сделка должна была быть 18 августа. К тому времени мы уже внесли в банк сумму первоначального взноса, подогнали свой отпуск под назначенную дату и… Снова ничего не произошло.

Квартиру мы видели - врать не буду. Даже на простом листе А4 писали что-то вроде акта приема-передачи квартиры. Претензий к застройщику не предъявляли. Только для чего мы это писали - непонятно. Вот тут самое время добавить, что для внесения денег мы закрыли досрочно вклады в банках, а значит, потеряли неплохие проценты!

Закончилось лето. Наступила осень. Срок одобрения очередного кредита истекал.

Евгений мог просто не брать трубку или брать, обещать перезвонить и не перезванивать - бывало и так.

Что в итоге? 5 ноября истек очередной договор с «Приоритетом». В ноябре мы написали претензию с требованием вернуть деньги. Евгений расписался, что обязуется вернуть деньги в течение 10 дней. Спустя 11 дней он предложил нам написать заявление на покупку квартиры. На наш логичный вопрос, как скоро произойдет непосредственное оформление, он ответил свое обычное «скоро». Это скоро уже тянулось 10 (!) месяцев, и мы отказались от предложения. В итоге деньги с опозданием он нам все же вернул, попользовавшись ими 10 месяцев!

Главная отговорка все это время была: «От меня тут ничего не зависит, все зависит от человека из компании-застройщика». Конечно, надо было проверить агентство. Честно, мы проверяли. За «Приоритетом» нет ни одного судебного иска в качестве ответчика. И не будет - единственное, что можно попытаться взыскать, - это «моральный ущерб», но компенсации настолько мизерны, что едва покроют расходы на юриста. Поэтому никто и не связывается.

К чему это все? Подумайте, стоит ли отдавать деньги агенту, от которого ничего не зависит? Готовы ли ждать столько времени, сколько ждали мы? Готовы ли тратить нервы и отдавать в пользование ваши кровные деньги?».

Более 20 судебных заседаний понадобилось, чтобы вынести вердикт Евгению Проткину. Перед тем как подсудимый должен был сказать последнее слово, заседание несколько раз приходилось откладывать. Евгений жаловался на внезапное ухудшение самочувствия. Судье даже приходилось вызывать бригаду «скорой помощи». В последний раз врачи зафиксировали у Евгения температуру тела 37,3 градуса и госпитализировали его. На одном из заседаний Проткин сказал: «Я раскаиваюсь. Я не хотел принести людям столько горя».

Обманутые клиенты Евгения в суде говорили, что «Евгений умеет красиво играть! Он прирожденный артист, ему бы в кино сниматься!».

За 15 эпизодов мошенничеств суд приговорил бывшего руководителя риелторского агентства Евгения Проткина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Алексей Николаев