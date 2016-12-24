«Меня судят за то, что у меня не было штампа в паспорте»

25 декабря в Ленинском суде Саранска стартовал процесс по делу бывшего главного судебного пристава Мордовии 53-летнего Сергея Перова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Следствие считает, что бывший руководитель Управления службы судебных приставов по РМ пошел на служебный подлог ради получения льготных путевок на отдых для себя и бывшей (на тот момент) супруги. Сам Перов категорически не согласен с обвинением и считает, что закон не нарушал.

«Вины не признаю, самого преступления не было»

Сергей Перов, увидев журналистов у входа в зал заседаний, поинтересовался:

- Вы все на наш процесс?

- На ваш, Сергей Валентинович, прокомментируйте дело.

- Что тут комментировать, сейчас процесс начнется, и все сами услышите.

- Скажите, вы вину признаете?

- Нет, конечно, не признаю.

- Обоснуете свою позицию?

- Вам как ни скажи, вы же все равно по-своему напишете.

- Что скажете, то и напишем.

- Давайте лучше после заседания.

Перов отошел в сторону и принялся о чем-то совещаться со своим адвокатом. Спустя пять минут бывший главный пристав подошел к журналистам со словами:

- Я готов прокомментировать сейчас. Я не признаю вины, так как считаю, что самого преступления не было. Если помните, в мае 2016 года мне вменялись такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. По этим статьям уголовное преследование в отношении меня прекращено по реабилитирующим основаниям. Единственное, что мне вменяется, - якобы я незаконно возил свою супругу в санаторий. Я считаю, все, что я делал три года назад, было законно.

Мы сегодня встречаемся с вами в этом суде из-за моей настойчивости. Мне уже неоднократно предлагали прекратить уголовное дело по истечении сроков давности. Однако я отказался, поскольку настаиваю на том, что не совершал никакого преступления, и хочу доказать это в суде.

Напомню, в 2009 году я находился в юридическом разводе с супругой, но фактически мы проживали вместе. Я бы и сейчас без тени сомнения поехал в санаторий только с ней. Мы всегда жили со Светланой вместе, совместно воспитывали детей, приобретали общее имущество. В 2016-м мы снова расписались. Сегодня меня судят за то, что во время поездок в санаторий у меня не было штампа в паспорте. Хотя фактически у нас были семейные отношения. Я могу представить в суд 200 свидетелей, и все это подтвердят. Что касается путевок, они выделялись сотрудникам службы судебных приставов и членам их семей. Я считал, что жена и дочь - члены моей семьи.

Вы знаете, что сегодня я уже не занимаю должность руководителя УФССП по РМ, также знаете, кто сейчас возглавляет ведомство. Я думаю, понимающие люди сами сделают выводы, которые посчитают необходимыми.

- То есть вы не исключаете, что вас просто убрали, поскольку ваше место понадобилось кому-то другому?

- Я, как любой разумный человек, не исключаю различных вариантов.

- Каков порядок выделения путевок в санаторий в службе судебных приставов?

- Прежде всего путевки выделялись по квотам на территориальное управление. Я никогда этим лимитом не пользовался, поскольку считал, что руководитель не имеет морального права забирать квоту у подчиненных. Путевки для себя и членов семьи я просил в центральном аппарате ФССП. То есть путевки для меня выделяли сверх лимита. Следствие считало, что я якобы заставлял кого-то писать справки на членов семьи. В суде я намерен доказать обратное.

Уже нескольких министров осудили, а меня все никак. Некоторые мне говорят: «Зачем ты на отдых жену возил? Надо любовницу везти, хотя бы было за что судить!».

Процесс перенесли

Процесс начался со стандартной процедуры, судья просила подсудимого встать и назвать свои данные.

- Перов Сергей Валентинович, родился 18 июня 1964 года в Ташкенте. Зарегистрирован в Саранске. Сейчас работаю помощником руководителя ДОСААФ Нижегородской области, образование высшее, не судим, привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Судья сообщила, что на процесс не явился представитель потерпевшей стороны - Федеральной службы судебных приставов, и поинтересовалась, возможно ли продолжать разбирательство. Прокурор, адвокат и Перов заявили, что начинать процесс без потерпевшего не имеет смысла, поскольку будут нарушены его права. В итоге суд отложил рассмотрение дела, следующее заседание состоится после январских праздников.

В чем обвиняется Перов?

Главный судебный пристав Мордовии Сергей Перов обвиняется в четырех эпизодах служебного подлога, имевших место с 2012-го по 2015 год. Правоохранители считают, что руководитель регионального управления пошел на махинацию ради того, чтобы за казенный счет возить бывшую жену в ведомственный санаторий «Зеленая долина», расположенный на берегу Черного моря рядом с Туапсе. Известно, что брак между Сергеем Перовым и Светланой Перовой официально был расторгнут 24 марта 2009 года. По закону на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение имеют право только члены семей сотрудников Управления службы судебных приставов. Соответственно, Перов возил семью в ведомственный санаторий по льготным путевкам незаконно.

Для того чтобы в ведомственном санатории не возникало лишних вопросов, Сергей Перов предоставлял липовые справки о составе своей семьи. В частности, в них Светлана Перова фигурировала как жена руководителя УФССП по РМ. Подобные справки Перову по его указанию выдавал начальник отдела кадров. Все справки о составе семьи главного судебного пристава изготавливались на гербовом бланке, с печатью и подписями должностных лиц. Льгота по одной из таких поездок в черноморский санаторий составила для Перова 35 тысяч рублей. Всего ущерб государству, по мнению обвинения, составил порядка 160 тысяч рублей. Примечательно, что 1 июня 2016 года Сергей Перов снова зарегистрировал брак с бывшей супругой.

Махинацию с отдыхом на Черном море по льготным путевкам раскрыли сотрудники УФСБ по РМ. Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», а затем по статье «Мошенничество». Однако позднее дела по этим статьям были прекращены и переквалифицированы на «Служебный подлог».

«Есть практика, когда суды устанавливают факт брачных отношений у тех, кто официально в браке не состоит»

«Сергей Перов обвиняется в подлоге четырех справок о составе семьи, выданных кадровой службой УФССП по Республике Мордовия, - говорит адвокат подсудимого Мария Толмачева. - В справках Светлана Перова указана как жена моего подзащитного, хотя брак их расторгнут в 2009 году, что, по мнению следствия, явилось нарушением положений приказов ФССП России о санаторно-курортном обеспечения работников Федеральной службы судебных приставов.

Однако путевки Перову и членам его семьи были предоставлены вовсе не в рамках этих приказов, а через личное согласование с Управлением делами ФССП России. Приказами не запрещается выделение дополнительных путевок вне квот и не предусматривается порядка для получения таких путевок. Сергей Перов полагал, что выделение ему и членам его семьи именных, дополнительных путевок является своеобразным поощрением за его добросовестную работу и хорошие показатели...

Несмотря на то что Семейный кодекс признает браком только официально зарегистрированный союз, имеется судебная практика, когда суды устанавливают факт брачных отношений у официально в браке не состоящих. Полагаю, что у Перова имелись все основания полагать, что он состоит в фактических брачных отношениях со своей супругой Светланой. Это не опровергается и в предъявленном обвинении.

Разумеется, у подзащитного были все основания считать ее женой. Мой подзащитный вполне обоснованно субъективно полагал, что Перова и его дочь Дарья Перова, являясь членами его семьи, имеют полное право на совместный с ним отдых в санатории...».

Эдуард АНЮТИН