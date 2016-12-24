«В Москве наши изделия разлетаются как горячие пирожки»

Сувенир можно считать неофициальным символом страны или города. Люди, любящие открывать незнакомые земли, стараются приобрести домой нечто особенное, то, что потом в течение долгого времени будет напоминать о приятно проведенном отпуске. Летом 2018-го Саранск примет матчи чемпионата мира по футболу. Тысячи болельщиков из разных стран приедут в Мордовию поболеть за свои команды, и надо быть готовыми к тому, что каждый из них захочет что-то приобрести на память, и даже в нескольких экземплярах. Например, во время Олимпиады в Сочи различных магнитов и мелкой сувенирной продукции было продано на 100 миллионов долларов! Для увеличения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, выявления и поощрения ее производителей в Мордовии был организован конкурс «Туристический сувенир Республики Мордовия-2017». Его организаторами выступили Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ совместно с Туристско-информационным центром и Дирекцией города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. И вот в конце декабря стали известны его итоги.

Критерии отбора

- Сувенир должен быть красивым, востребованным, недорогим, оригинальным, - начала свое выступление Марина Жулина, заместитель министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ. - Мордовия славится своими народными художественными промыслами, у нас существуют очень много мастеров. 20 августа стартовал первый этап конкурса - прием заявок. В общей сложности на конкурс было подано более 120 заявок от мастеров и представлено более 300 работ. Наиболее активно принимали участие в конкурсе мастера из Саранска, Рузаевского, Кочкуровского, Большеигнатовского, Дубенского и Ичалковского районов. Мастера были разных возрастов, в конкурсе участвовали и детские художественные школы.

На втором этапе было организовано открытое интернет-голосование в группе Туристско-информационного центра Мордовии в социальной сети «Вконтакте». По итогам голосования выбран победитель номинации «Народный выбор».

У нас было компетентное жюри, состоящее из 10 человек, мы долго спорили, кого назвать победителем. В итоге выделили 9 номинаций: сувенир-магнит, мордовская кукла, мордовский колокольчик, изделие с мордовской вышивкой, керамическое изделие, сувенир из дерева, сувенирная тарелка, вязаное изделие, этноукрашение.

Стоит сказать и о критериях оценки конкурсных работ. Конечно, сувенир должен быть доступен по стоимости. Причем жюри не оценивало изделие как художественное произведение, здесь стоимость уже совсем другая. Авторская работа может быть великолепным произведением искусств, но если она стоит несколько тысяч рублей, то это уже индивидуальный сувенир для vip-персон. Экспертами также оценивались качество работы, эстетика выполнения, отражение мордовского колорита, оригинальность и новизна идеи и возможность транспортировки. Туристам важно, чтобы сувенир можно было без труда упаковать в чемодан и довезти до дома. Если не устраивают вес или размер изделия, то, как бы оно ни нравилось, человек, скорее всего, откажется от покупки.

Награды из рук министра

Из множества работ члены жюри выбрали лучшие. В каждой номинации по 2-3 победителя. Каждому из них министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ Анатолий Чушкин вручил дипломы победителя и памятные подарки от Дирекции «Саранск 2018», кондитерской фабрики «Ламзурь», ликеро-водочного завода «Саранский», ТИЦ Мордовии.

Корр. «ВС» удалось побеседовать с одной из победительниц в номинации «Вязаное изделие» Ниной Акимкиной. Кстати, наша собеседница - заведующая отделом по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Теньгушевского района.

- Я представила на конкурс варежки в семицветном вязании, - рассказывает мастерица. - Это уникальное теньгушевское семицветное вязание. Оно основано на семи цветах радуги. Традиция семицветного вязания идет из 18 века, так вязали еще наши бабушки-прабабушки. Узоры на изделиях свойственны именно нашей местности, их даже можно читать, как письмена. Все рисунки имеют свое значение и передаются из поколения в поколение. Например, есть рисунок, сейчас его называют виноградной лозой, он всегда выполняется на алом фоне, цвет самих листочков может быть различным. Алый фон считается оберегом и приносит благополучие. Семицветным вязанием изготавливаются варежки, носки, гольфы, шарфы, шапки. И никогда не получаются две абсолютно одинаковые вещи.

Технология нашего вязания такова: сначала мы отстирываем шерсть, она становится белой. Потом начинается ее окрашивание в разные цвета, затем пряжу полощем в речке. От речной воды пряжа становится мягкой, шерсть уже не колется. И лишь после этого можно начинать вязать.

Раньше, когда не было современных технологий, красили шерсть в печке. Это сейчас для закрепления цвета используются уксус или другая кислота, а раньше - хлебный квас. Но в любом случае от снега или после стирки изделия, выполненные в семицветном вязании, не полиняют и не покрасятся!

- Мы готовы к чемпионату мира навязать много изделий, - заверяет Нина Акимкина. - Причем цены будут доступны всем - и соотечественникам, и зарубежным гостям. Наши работы уже пользуются спросом, мы высылаем изделия и во Францию, и в Америку, и в Германию. Знаем и предпочтения каждой страны. Например, французы больше любят красный цвет, а немцы - зеленый. А вот наши люди не отдают предпочтений какому-то одному цвету, для них главное, чтобы изделие было яркое, красивое. Кстати, в Москве наши изделия разлетаются как горячие пирожки, людям нравится наша работа!

Стоит напомнить, что среди гостей, которые приедут на чемпионат мира в Саранск, будут и датчане. Наверняка жители этой северной страны также оценят теплые изделия теньгушевских мастериц!

Помимо выявления победителей итогом конкурса стало составление реестра мастеров, он будет направлен всем заинтересованным лицам, в том числе в точки продаж. Отобранные экспертами туристские сувениры будут рекомендованы к продаже и опубликованы в средствах массовой информации. Однако это не означает, что остальные изделия нельзя использовать.

Как мастеру попасть на прилавок?

После вручения наград присутствующие обсудили проблемы рынка сувенирной продукции. Один из главных вопросов - как мастеру попасть на прилавок?

- В период чемпионата мира по футболу на территории города будет порядка 10 зон гостеприимства, в них предусмотрены торговые точки по реализации сувенирной продукции примерно на 20 мест, - рассказывает начальник отдела целевых программ Администрации г.о. Саранск Николай Рокунов. - Это железнодорожный вокзал - 2 точки, площадь Тысячелетия - 4 точки, территория, прилегающая к парку Пушкина, - 2 точки, в самом парке Пушкина - 3 точки, набережная реки Саранки - 1 точка, ул. Большевистская (в районе «Ротонды») - 1 точка, лесопарковая зона по ул. Моховой - 2 точки, лесопарковая зона по ул. Инсарской (на набережной реки Инсар) - 1 точка, перехватывающая парковка при въезде в Саранск (около с. Макаровка) - 1 точка, перехватывающая парковка со стороны Лямбирского шоссе - 1 точка, аэропорт - 2 точки.

- Продажа сувениров по разным мелким точкам не решит проблемы, - считает Марина Жулина. - Порой приходится обежать несколько мест, чтобы приобрести необходимые товары. Моя голубая мечта, чтобы в Саранске открылся магазин, в котором можно было бы приобрести не только сувениры, но и продукты мордовских производителей. Надеюсь, что хотя бы к чемпионату мира у нас такой магазин появится.

Людмила АНЮТИНА