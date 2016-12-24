Мордовия -2017

В преддверии Нового года «Вечерний Саранск»

по традиции решил вспомнить самые

примечательные события года минувшего

Выбор пятилетия

Главным политическим событием года, вне всякого сомнения, стали состоявшиеся 10 сентября выборы Главы Мордовии. Избирательная кампания прошла спокойно, если не сказать скучно. В убедительной победе Владимира Волкова после апрельской «напутственной» встречи с Президентом России Владимиром Путиным никто, похоже, особо не сомневался. Тогда Глава государства сообщил о принятом им решении назначить Владимира Волкова временно исполняющим обязанности руководителя региона до сентябрьских выборов 2017 года. «Надеюсь, вы сможете провести соответствующим образом избирательную кампанию и продолжить свою работу на следующие пять лет», - подчеркнул тогда Владимир Путин.

Итоги выборов можно назвать вполне закономерными. За Владимира Волкова проголосовали почти 89,2 процента избирателей. Представитель Партии Мира и Единства Петр Вельмакин получил чуть более 0,7% голосов, «справедливоросс» Тимур Гераськин - 1,46%, Евгений Тюрин (ЛДПР) - 3,9%. За представителя КПРФ Дмитрия Кузякина высказались менее 4,2% граждан. Явка оказалось достаточно высокой - более 82 процентов.

Спустя десять дней Владимир Волков официально вступил в должность Главы РМ. В конце октября «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу» он был награжден орденом Александра Невского.

Поддержка Президента

В уходящем году Президент России Владимир Путин дважды принимал лидера Мордовии. На первой встрече в апреле речь шла главным образом о результатах социально-экономического развития Мордовии, завтрашнем дне конкретных производств, а также целых кластеров - оптоволоконного, фармацевтического, кабельного, светотехнического…

Прошедшие впоследствии встречи руководителя республики с высокопоставленными федеральными чиновниками можно считать логическим продолжением начатого разговора. На них рассматривались механизмы практической реализации республиканских дорожных проектов, поддержанных Главой государства. В их числе - окончание строительства восточного обхода Саранска, возведении автодороги Светотехстрой - Химмаш, завершение капремонта магистрали Саранск - Сурское - Ульяновск.

Сразу несколько важнейших решений было принято и по результатам прошедшей 16 августа встречи премьер-министра страны Дмитрия Медведева с Владимиром Волковым. Председатель Правительства полностью поддержал ряд проектов перспективного развития, поручив, допустим, включить в соответствующую федеральную целевую программу план строительства поликлиники республиканского онкологического диспансера. Одобрил он и решение комиссии Минэкономразвития о присвоении Рузаевке статуса «территории опережающего социально-экономического развития», призванного повысить инвестиционную привлекательность города. А вот работу республики премьер оценил только одним словом: «Молодцы!».

Менее чем через две недели - 29 августа - в Кремле прошла вторая в текущем году рабочая встреча Владимира Волкова с Президентом России, посвященная перспективным планам развития республики. Докладывая о результатах проделанной работы, региональный лидер поблагодарил Главу государства за поддержку в вопросе строительства второй очереди завода оптического волокна. Как было подчеркнуто, в стране фактически создается новое промышленное направление - оптоэлектронное приборостроение.

Другой, не менее серьезный проект предусматривает разработку и серийное производство антибиотиков нового поколения. Первый образец субстанции, полностью изготовленной в России, лидер Мордовии передал Президенту, сообщив при этом, что совместными усилиями завода «Биохимик» и ученых из Мордовского госуниверситета в республике создан научно-производственный и инжиниринговый центр «Антибиотик». «Хорошо, поздравьте людей - тех, кто это делал», - одобрил Владимир Путин.

Еще один уникальный проект связан с разработкой современных полупроводниковых материалов и созданием приборов на их основе. «В Мордовии уже выращены «промышленные» монокристаллы карбида кремния, - заметил руководитель региона. - Продолжается и формирование собственной базы для производства силовых электронных приборов с уникальными характеристиками».

В завершение беседы Путин почти традиционно вручил представителю губернаторского корпуса папку с обращениями граждан, поступившими в ходе последней «прямой линии». Толщиной своей она, правда, особо не впечатляла. Вопросы касались в основном состояния сельских дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, возникающих на местах проблем с заработной платой.

Само собой, встреча не обошлась и без прямых поручений руководителям федеральных органов власти. Президент, в частности, пообещал поддержать высказанную просьбу о включении городской агломерации Саранск в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». А кроме того, распорядился выделить в общей сложности свыше 150 миллионов рублей из своего резервного фонда на реконструкцию зданий Детской поликлиники № 2, главного корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы, гимназии № 1 в городе Ковылкино, Кемлянского аграрного колледжа и центра культуры имени Ухтомского в Рузаевке.

Инновационное завтра

Не была обделена республика и вниманием других высокопоставленных федеральных чиновников. 20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его председательством в «Технопарке-Мордовия» состоялось совещание по вопросам развития производства материалов для фотоники. «Обсуждены все принципиальные вопросы, касающиеся завершения работы по созданию в Мордовии уникального для России проекта - Инжинирингового центра волоконной оптики, - констатировал Александр Морозов. - Принята откорректированная «дорожная карта», где пошагово определены все мероприятия, касающиеся в том числе его финансирования и дооснащения высокотехнологичным оборудованием. Инжиниринговый центр станет первым в России инфраструктурным объектом мирового класса для коммерциализации инновационных идей и технологий в области волоконной оптики и оптоэлектроники».

Интерес к деятельности наукоемких производств Мордовии проявил и советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, который в конце мая принял участие в очередном заседании Научно-технического совета Технопарка. Особое внимание при этом было уделено вопросам подготовки кадров. Например, на открытом в республике заводе по производству оптического волокна работает немало выпускников Мордовского госуниверситета. Сегодня оптическое волокно из Мордовии экспортируется даже в Китай и страны Евросоюза. Следующим этапом должно стать строительство второго пускового комплекса. Он позволит полностью решить вопрос технологической независимости и обеспеченности завода сырьем для производства конечной продукции. По оценке экспертов, средний объем отечественного рынка 2012-2016 гг. оценивается в 5 млн километров оптического волокна в год.

Навстречу чемпионату

Другие визиты так или иначе были связаны с подготовкой к проведению в Саранске матчей футбольного первенства планеты 2018 года. В середине апреля Саранск посетил вице-премьер Правительства страны, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он ознакомился с ходом реконструкции федеральной части аэропортового комплекса и ГЖК «Тавла», побывал на стадионе «Мордовия-Арена» и учебно-тренировочной базе ФК «Мордовия», осмотрел возводимую на улице Кавказской гостиницу. «Работа проделана колоссальная! - с удовлетворением заметил вице-премьер на прошедшем в Доме республики совещании. - Теперь важно сохранить набранные темпы». Также речь шла о создании эффективной модели управления стадионом, которая позволит сделать его рентабельным.

Спустя четыре месяца, в сентябре, ситуацию со строительством объектов ЧМ изучали на месте еще два чиновника - помощник Президента России, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин и заместитель министра спорта страны Павел Новиков. С разницей в пару дней гости побывали в аэропортовом комплексе и на стадионе, выразив при этом уверенность, что работы удастся выполнить точно в срок. Много говорилось и об эксплуатации спортивной инфраструктуры в режиме наследия. Как было заявлено, федеральный центр намерен выплачивать регионам субсидии на их содержание.

В ноябре министр транспорта страны Максим Соколов обозначил и сроки завершения работ на ряде объектов транспортной инфраструктуры республики. Так, аэропортовый комплекс, по его словам, вновь сможет принимать самолеты уже к концу зимы. В декабре - январе в тестовую эксплуатацию планируется ввести обновленные пешеходные переходы на железнодорожных вокзалах

Саранска и Рузаевки.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков тоже предпочел лично проверить степень готовности республиканских спасательных подразделений к чемпионату. А попутно провел здесь выездное заседание коллегии МЧС. Почти традиционно мордовским пожарным и спасателям были вручены сертификаты на новую технику, в том числе на 9 автоцистерн различных классов, 4 пожарно-спасательных мотоцикла, 3 квадроцикла, 2 штабных автомобиля, гидроцикл, да еще и автомобиль первой помощи.

Вообще, подготовка к чемпионату позволила Мордовии решить множество социально значимых вопросов. Построены многоуровневая транспортная развязка, автомобильная дорога в аэропорт и энергетический комплекс подстанции «Посоп». Модернизированы системы водоснабжения и канализации, а также теплотрасса до стадиона «Мордовия-Арена». Значительно улучшилось оснащение сразу трех городских больниц. Сдана в эксплуатацию гостиница «Адмирал», скоро будут открыты еще две - отель категории «5 звезд» на улице Кавказской и «Mercure» на Коммунистической. Не вызывает серьезных опасений и уровень подготовки волонтеров, многие из которых уже закрепили полученные знания на практике. Кроме того, удалось серьезно обновить автопарк республиканской столицы - закупить новые автобусы и троллейбусы, автомобили скорой медицинской помощи, полиции, МЧС и другое современное оборудование.

Стимул к развитию

Второй по величине город Мордовии - Рузаевка - получил в минувшем году статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Согласно принятому решению, для резидентов ТОСЭР вводится особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности. Речь, в сущности, идет о создании особой экономической зоны со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и прочими привилегиями, способствующими привлечению инвестиций, развитию экономики и улучшению жизни населения.

Цель подобных нововведений очевидна - диверсификация экономики, снижение зависимости территорий от градообразующих предприятий. В Рузаевке за последние 5-7 лет под сокращение попали около 5 тысяч человек, то есть фактически 20 процентов всего трудоспособного населения.

Стоящая задача-минимум предусматривает создание 1350 новых рабочих мест. Объем инвестиций должен составить не менее 2,5 миллиарда рублей, а дополнительные доходы в бюджеты всех уровней оцениваются в 630 миллионов. Для размещения новых производств определено 11 инвестиционных площадок. На рассмотрении находится более десятка проектов, реализация которых позволит создать около тысячи вакансий.

В конце ноября были определены первые резиденты ТОСЭР. Один из одобренных комиссией по инвестиционным конкурсам при республиканском Министерстве экономики, торговли и предпринимательства проектов разработан НПО «Промышленная микробиология». Он подразумевает открытие на базе ОАО «Молоко» производства кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Инициатором другого инвестиционного проекта - по созданию производства корпусной и мягкой мебели - стало ООО

«Прогресс». Криштиану Роналду в Саранске

В октябре в Саранск привезли трофей, за который предстоящим летом будут бороться сборные команды 32 стран - Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. В нашем городе футбольная святыня находилась два дня, совершив несколько остановок - в Театре оперы и балета, спорткомплексе «Мордовия», Мордовском государственном университете. Желающих сфотографироваться с ней, как водится, хватало. Сами организаторы, однако, подчеркивали, что такие мероприятия несут и немалую социальную нагрузку. В Саранске, например, был открыт инклюзивный парк, состоящий из футбольной площадки, антивандальных тренажеров и детских игровых зон. В дальнейшем здесь будет обустроен пляж, проложены дорожки для велопрогулок и катания на роликах, появится и зона барбекю.

А в декабре стали известны сборные, которые проведут в Саранске свои матчи в борьбе за титул чемпиона мира по футболу. В Мордовию пожалуют команды и болельщики Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы и Туниса. Таким образом, мы сможем увидеть у себя дома игру португальца Криштиану Роналду - лучшего футболиста мира двух последних лет по версии ФИФА.

«Мы строили, строили и наконец построили»

В феврале в Саранске свои двери распахнули детский технопарк и бизнес-инкубатор «Молодежный». Первый предназначен для обучения «юных Кулибиных». Здесь подростки на практике изучают свойства лазеров, создают роботов, пишут компьютерные программы, занимаются исследованиями в области биотехнологий и альтернативной энергетики. Таким образом, они получают дополнительные знания, которые в дальнейшем могут пригодиться в жизни.

«Молодежный» же бизнес-инкубатор призван аккумулировать потенциал исследователей и коммерциализировать идеи, превращая их в готовые продукты. Целевой его аудиторий, как следует из самого названия, являются предприниматели в возрасте до 35 лет, студенты, аспиранты и молодые ученые. Для них тут созданы все условия - есть оборудованные оргтехникой рабочие места, офисные помещения, переговорные комнаты, конференц-зал.

В День знаний юные жители микрорайона «Юбилейный» пошли в новую школу. Рассчитанный на 1450 человек центр образования «Тавла» считается, без преувеличения, эталонным. Оснащение учебных классов поражает воображение. Привычные доски и мел заменены интерактивными панелями. Каждый кабинет биологии, физики или химии имеет по сто с лишним элементов лабораторного оборудования. Помимо того, есть блоки для изучения астрономии и экологии, цифровые комплексы и метеостанция. А еще - два бассейна, спортивные, актовый и хореографический залы, стадион, столовая, игровые площадки. На высшем уровне должна находиться и организация учебного процесса. В приоритете - математический профиль, инженерное и естественно-научное направления. Не меньше внимания, однако, планируется уделить дополнительному образованию. Школьники будут изучать робототехнику и лингвистику, танцевать, рисовать, заниматься в спортивных секциях, юннатских и краеведческих кружках, играть в детском театре. «Мы намерены сделать центр «Тавла» практической базой для внедрения лучших образовательных практик, новейших технологий и методик», - заявил на торжественной линейке Глава РМ Владимир Волков.

Через неделю новоселье справил и старейший музей Мордовии - краеведческий. Со столь знаменательным событием его работников поздравил заместитель министра культуры России Олег Рыжков. Справедливости ради стоит отметить, что в музейно-архивном комплексе разместились сразу три учреждения - сам объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина, хранилище музея Эрьзи и архив Республиканской архивной службы. В строительство главного хранилища культурного наследия Мордовии вложено почти 1,2 миллиарда рублей, причем значительная их часть поступила из федерального бюджета - не в последнюю очередь благодаря поддержке Президента страны Владимира Путина.

3 февраля состоялось долгожданное для всех театралов Саранска событие - Государственный русский драматический театр распахнул свои двери после двухлетнего перерыва. В ходе проведенной за это время реконструкции были заменены все инженерные коммуникации, установлено современное сценическое оборудование, отремонтирован фасад, обновлены зрительный зал и производственные цеха. Работы удалось завершить аккурат к 85-летию «русской драмы». Обошлись они в 395 млн рублей, причем основную часть средств выделил федеральный бюджет.

Маленький Художественный Альтернативный театрик (то бишь МХАТик) также обрел в уходящем году собственный угол. Инициативу его бессменного режиссера и художественного руководителя Сергея Сеничева поддержали и республиканские, и городские власти. Совместными усилиями нашли удобное место в центре города - помещение бывшего кафе «Театральное», а заодно изыскали возможности провести реконструкцию. Часть средств - 600 тысяч рублей - выделило в виде субсидий Правительство РМ. В остальном помогли сердобольные горожане. Одни переводили театру деньги, другие везли сюда мебель, одежду и домашнюю утварь, третьи убирались в помещениях. Достигнутый результат удовлетворил, похоже, всех. Были обустроены зрительный зал, сцена, гримерки, библиотека, наконец. В необычную труппу сегодня входят люди самых разных возрастов и профессий - школьники, студенты, предприниматели, строители, вплоть до профессора университета. Помимо того, есть детская студия, в которой занимаются около полусотни ребят. Репертуар - на зависть иным профессиональным коллективам. Тут и Чехов, и Метерлинк, и другие авторы, основательно переработанные и переосмысленные Сергеем Сеничевым.

Своя игра на чужом поле

Особняком в длинном списке известных гостей Мордовии стоит оппозиционер Алексей Навальный, нагрянувший сюда в конце мая. Цель его визита была проанонсирована заранее - открытие предвыборного штаба в Саранске. В самом офисе, впрочем, политик так и не объявился. А встречу со сторонниками провел прямо в чистом поле, в окрестностях села Щербаково.

Разговоры обо всем завершились, в общем-то, ничем. Алексей Навальный выступил перед собравшимися с пламенной речью, обличающей пороки государства и общества. А потом с видом уставшего рок-идола и кумира молодежи поспешно раздал автографы, сел в автомобиль и укатил восвояси.

Кадровый вопрос

Громких назначений и отставок произошло в уходящем году сравнительно немного. Причем многие из них так или иначе были ожидаемы. После выборов Главы Мордовии было решено сократить почти на треть количество органов исполнительной власти республики. Функции упраздненных ведомств были переданы оставшимся 16 министерствам, 2 госкомитетам и 2 республиканским службам. При этом и премьер-министр Владимир Сушков, и все его заместители сохранили свои посты.

Почти одновременно была согласована кандидатура нового уполномоченного по правам человека в Мордовии. Сию должность занял депутат саранского горсовета Валерий Левин, сменивший отработавшего уже два срока Юрия Ястребцева.

Едва ли не единственной кадровой сенсацией, о которой несколько недель кряду трубили даже иностранные информагентства, стал уход Сергея Кисляка - чрезвычайного и полномочного посла РФ в США - с дипломатической службы и его последующее назначение в качестве сенатора от исполнительного органа государственной власти Мордовии. «Он - настоящий патриот, всю свою жизнь посвятивший защите интересов государства и народа России. Имеет огромный опыт, который, уверен, послужит на благо жителей Мордовии. В последнее время мы много общались. У меня нет сомнений в правильности принятого решения», - прокомментировал свой выбор Глава республики Владимир Волков. В Совете Федерации Сергей Кисляк стал первым заместителем председателя комитета по международным делам.

Другая непосредственно связанная с республикой новость пришла в сентябре из Москвы. Тогда в отставку был отправлен губернатор Самарской области (а в прошлом - руководитель Мордовии) Николай Меркушкин. Слухи о том, что он вот-вот начнет «паковать чемоданы», муссировались в информационном пространстве аж с осени 2016-го. Причины назывались разные - от периодически сотрясающих регион финансовых скандалов и затянувшегося конфликта с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым до «проблем со здоровьем» и раздражения определенной части населения. Как бы там ни было, Глава государства позволил Николаю Меркушкину покинуть Самару с поднятой головой. В соответствии с подписанным указом он был назначен на должность специального представителя Президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Андрей КРИВОВ