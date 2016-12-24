В Саранске 31 декабря будет временно ограничено движение транспортных средств

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В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения 31 декабря в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового, 2018 года:

будет временно  исключена стоянка всех видов транспортных средств с 20:00 30 декабря до 7:00 31 декабря

по пр. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Л. Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского,

на территории, прилегающей к зданиям Ледового дворца (ул. Красная, 40) и стадиона «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц: Красная, Московская,

по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября,

по ул. Миронова от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко» (ул. Миронова, 1А),

на внутриквартальном проезде от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова,

на парковках: в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26),

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47А),

по ул. Коваленко в районе площади по ул. Коваленко,

по ул. Миронова в районе площади по ул. Коваленко и здания Пролетарского районного суда г. Саранска (ул. Коваленко, д. 47А).

 

Будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств:

с 7:00 до 23:00 31 декабря

по пр. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Л. Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского,

на территории, прилегающей к зданиям Ледового дворца (ул. Красная, 40) и стадиона «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц: Красная, Московская,

по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября,

по ул. Миронова от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко» (ул. Миронова, 1А),

на внутриквартальном проезде от здания Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (ул. Гожувская, 40) до здания МОУ «Лицей № 7» (пр. 70 лет Октября, 102),

на внутриквартальном проезде от магазина «Евроспар» по ул. Коваленко, 53А до ул. Миронова,

на парковках: в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26),

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47А),

по ул. Коваленко в районе площади по ул. Коваленко,

по ул. Миронова в районе площади по ул. Коваленко и здания Пролетарского районного суда г. Саранска (ул. Коваленко, 47А);

 

с 15:00 до 23:00 31 декабря

по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Советской,

по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской;

 

с 17:00 до 19:00 31 декабря

по ул. Московской от ул. А. Невского до ул. Красной,

по ул. Рабочей от ул. Красной до ул. Коммунистической,

по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Серова,

по ул. Красной от ул. Московской до ул. Серова.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины.

 

Будет организовано одностороннее движение с 15:00 до 23:00 31 декабря по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

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