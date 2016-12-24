Житель Мордовии получил десять лет за изнасилование несовершеннолетней

Репортер

В Мордовии суд вынес приговор 43-летнему мужчине, обвинявшемуся в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, днем 19 июля этого года мужчина на автомашине увёз из посёлка несовершеннолетнюю девочку, с которой познакомился накануне, и совершил в отношении неё преступление, посягающее на половую неприкосновенность. Стоит отметить, что предварительно мужчина заставил девочку выпить спиртное. Вернувшись домой, потерпевшая о произошедшем рассказала родственникам, после чего они с заявлением обратились в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан и на весь период расследования заключен под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. В качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны с него взыскано 150 тысяч рублей.

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