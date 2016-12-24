Интервью Главы Мордовии Владимира Волкова

«Люди должны иметь возможность работать и получать хорошую зарплату»

В понедельник Глава Мордовии Владимир Волков в Доме республики дал большое итоговое интервью руководителям ведущих СМИ региона. Лидер Мордовии охарактеризовал уходящий год как непростой, но при этом весьма результативный и обозначил основные приоритеты развития республики на обозримую перспективу. Наиболее важные высказывания Владимира Волкова, сделанные в ходе большого интервью, - в нашем сегодняшнем материале.



Главные итоги 2017 года

- Уходящий год можно охарактеризовать как трудный, напряжённый, но вместе с тем и плодотворный. А в некоторых аспектах его можно назвать и самым успешным. Индекс промышленного производства 2017 года составил 111%, и этим по праву можно гордиться. Это лучший показатель в Приволжском округе и 17-й в Российской Федерации. Наши сельскохозяйственные производители добились роста производства в своей сфере в 104,5%. Увеличилось производство мяса и молока. Впервые в Мордовии получен урожай зерновых в миллион четыреста пятьдесят одну тысячу тонн. Уходящий год подтвердил тенденцию последних лет в сельском хозяйстве - высокие урожаи мы стали получать стабильно ежегодно. В 2017-м сельхозпроизводители получили продукции на 60 миллиардов рублей. За пять лет рост составил более 30%!

Мы прогнозируем рост и валового регионального продукта на 4,5-4,6%. Это впечатляющие цифры, так как в стране этот показатель равен 1-2%. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал - более 56 миллиардов рублей, что также перекрывает показатели прошлого года.

По-прежнему большие средства направляются на развитие республики: мы вошли в 20 лучших регионов России по экономическому развитию, что позволило получить премию из федерального центра в 292 миллиона рублей. Это положительная оценка труда всех жителей Мордовии Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Правительства Дмитрием Медведевым. И сегодня, пользуясь случаем, я благодарю всех трудолюбивых жителей нашей республики за самоотверженную работу во имя процветания родного края.

Несколько слов об инвестиционных проектах этого года. Ученые и фармацевты из научно-производственного инжинирингового центра «Биохимика» создали субстанцию полностью российского антибиотика - ванкомицина, в октябре получена первая опытно-промышленная партия этого препарата. В мордовских лабораториях на очереди в разработке ещё четыре антибиотика. Их лабораторные испытания пройдут уже в феврале, после чего начнётся производство в промышленных масштабах. За три года планируется поставить на поток производство 20 совершенно новых антибиотиков пятого поколения, тем самым республика обеспечит 50% выпуска от всего объёма необходимых гражданам страны лекарств данного класса. Для этих целей активно идёт строительство нового завода медпрепаратов. Объём производства лекарственных средств превысит сумму в 3 миллиарда рублей. Такую задачу поставил нам Президент России, и эта задача будет выполнена.

Активно развивается кабельный кластер республики. Запущено производство силовых кабелей нового поколения на заводе «ЭМ-Кабель», входящем в группу компаний «Оптикэнерго». Это только первая очередь производства, с выходом же на проектную мощность объемы выпуска этой импортозамещающей продукции увеличатся в три раза - до 3 миллиардов рублей в год.

Другой крупный кабельный завод Мордовии - «Сарансккабель» - запустил линию собственного металлургического производства. Новое предприятие сможет ежегодно выпускать до 5 тысяч тонн медной катанки, а алюминиевой - и того больше, около 10 тысяч тонн. Тем самым потребности мордовских кабельщиков в сырье будут удовлетворены полностью. Мало того, часть продукции планируется поставлять в другие регионы страны и даже экспортировать. Все эти производства - самые современные и высокотехнологические, с большими объёмами производительности и высокими зарплатами на новых рабочих местах.

Большое значение для республики имеет дальнейшее развитие «Рузхиммаша», здесь открыто новое производство вертикальных стальных резервуаров. Стоимость проекта составляет 202 миллиона рублей. На Ардатовском светотехническом заводе также открыта новая площадка производства световых приборов. Мощность производства составляет более 4 миллиардов рублей в год.

Много проектов осуществляется и на селе. Октябрьская птицефабрика реализовала в этом году три проекта. Например, в Чамзинском районе введены в строй две новые площадки, тем самым мы завершили формирование крупного птицеводческого объединения, которое позволит в ближайшем будущем поставлять 160 тысяч тонн птицы в год. Это будет одним из крупнейших птицеводческих хозяйств в Российской Федерации. Продолжается развитие свиноводческих комплексов в Краснослободском, Ковылкинском, Инсарском районах. Эти производства дадут новые высокооплачиваемые рабочие места для жителей районов республики. Началось строительство мясоперерабатывающего завода в Торбееве с современнейшим оборудованием. Всё это в итоге позволит Атяшевскому мясокомбинату выйти на производство 280 тысяч тонн колбасных изделий в год.

Всенародное избрание

- Я считаю, что человек, который занимает любой руководящий пост, должен обладать высочайшим чувством ответственности и хорошо знать свою работу. А статус избранного главы региона налагает двойную ответственность, так как отвечать необходимо перед каждым гражданином республики. Но это придаёт и больше сил - за тобой стоит каждый голос твоего избирателя.

Долговая ситуация

- Долговые обязательства республики напрямую связаны с решением вопросов развития региона. Мы инвестировали в промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, в подготовку к празднику Тысячелетия, к чемпионату мира по футболу. Благодаря этим вложениям доходы республики за пять лет возросли с 13 до 22 миллиардов рублей, укреплена социальная инфраструктура, повысилось качество жизни.

Президент страны объявил о реструктуризации долгов регионов, и мы будем участвовать в этой программе. Хочу заверить, что ни на темпы развития республики, ни на жизнь населения Мордовии ситуация с долгами не повлияет.

Зарплаты

- Одним из направлений майских указов Президента был рост заработной платы населения. Я неоднократно заявлял, что главной задачей считаю повышение заработной платы в республике. И для этого мы уже сделали многое. С последнего места в рейтинге оплаты труда поднялись на 15-20 позиций. Ясно, что уровня Москвы и регионов-доноров нам объективно достичь не получится, но приблизиться к ним мы обязаны. За пять лет заработная плата возросла на 85%, а реальная - на 26%.

Будем повышать доходы населения и впредь. Ставим задачу делать это в два раза быстрее, чем в целом по стране, и в два раза выше уровня инфляции. В этом году, считаю, эти задачи выполнены.

В дальнейшем постараемся сделать всё, чтобы в рейтинге регионов по зарплате подняться выше середины. В 2018 году в соответствии с указами Президента мы постараемся подтянуть зарплату работникам бюджетной сферы к средним показателям по стране. Мы ставим задачу и будем к ней стремиться - в течение пяти лет поднять среднюю зарплату по республике до 40 тысяч рублей. Задача амбициозная, но мы сделаем всё, чтобы её выполнить.

Занятость населения

- Одной из первоочередных задач я считаю создание новых рабочих мест в Мордовии. Наши люди должны иметь возможность работать и получать хорошую зарплату. В Мордовии ситуация с занятостью не везде одинаковая - где-то ощущается недостаток рабочих мест, а в других районах - нехватка рабочих рук. Например, Рузаевка: если в целом по республике безработица находится на уровне 0,7%, то здесь она объективно выше, и этим районом необходимо заниматься предметно. Мы стабилизировали работу завода «Рузхиммаш», открыли мебельную фабрику, готовится к пуску новое предприятие по ремонту ж/д техники. Хорошо развивается «Рузово». В перспективных планах открытие здесь еще целого ряда новых производств. И главное, что нам удалось сделать, - добиться принятия решения, чтобы Рузаевка стала территорией опережающего социально-экономического развития. Для резидентов здесь практически обнуляются все налоги, и сейчас мы активно работаем по привлечению инвесторов на этих выгодных условиях. Результаты уже есть - много предложений поступает как от предпринимателей республики, так и от инвесторов из других регионов. Так появятся новые рабочие места.

Будет идти соответствующая работа и по другим моногородам - Тургеневу, Умету, Комсомольскому, Кадошкину. Так, в Больших Березниках с приходом инвестора уже наблюдается дефицит рабочих рук, в Большом Игнатове ситуацию с трудоустройством решит строительство комплекса теплиц, в Краснослободске развивается завод «Промсвязь». В Ковылкине восстанавливаем кирпичный завод. Работы хватит всем.

Помощь федерального центра

- Президент страны подписал распоряжение о выделении Мордовии из резервного фонда более 150 миллионов рублей на проведение капитального ремонта объектов культуры, образования и здравоохранения. Это очередное проявление внимания к нашей республике говорит об отношении к нам Владимира Путина. Средства будут направлены на ремонт гимназии № 1 в г. Ковылкино, Кемлянского аграрного колледжа, Центра культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке, главного корпуса Республиканской инфекционной больницы и обновление одного из корпусов больницы № 4 под размещение детской поликлиники № 2. И это только малая часть того, что сделано в республике с прямым участием президента. Транспортные развязки, новые дороги, соединяющие районы Саранска, благоустройство, проведение в республике культурных и спортивных событий мирового масштаба и многое другое - всё это результат внимания и поддержки, которые Владимир Путин оказывает Мордовии.

Мы провели самое значительное за всю историю региона обновление общественного транспорта. 50 новых автобусов и 30 новых троллейбусов пришли в столицу республики.

По линии МЧС получили недавно сразу 20 самых современных единиц техники - тоже впервые за всю историю республики. Новые автомобили «скорой помощи» - 21 машина поступила к нам в 2016 году, а в текущем еще 27. Парк школьных автобусов беспрецедентно обновлен - почти 100 машин за два года. Мы очень благодарны, что Президент постоянно помогает нам в реализации всех стратегически значимых проектов.

Демография

- Как вы знаете, меры социальной поддержки в этой сфере достаточно значительны. Выплаты материнского капитала за второго ребёнка сейчас составляют порядка 500 тысяч рублей. Эти деньги предоставляются федеральным центром. За третьего и четвёртого ребёнка выплаты производятся из регионального бюджета. Однако наблюдается тенденция, когда молодожёны после свадьбы заводят первого ребёнка всё позднее. Этому много причин, одна из них - материальная. Президент в курсе ситуации, в связи с чем принято решение оказать меры поддержки молодым семьям, родившим первого ребёнка. В Мордовии ежемесячная выплата составит около 9 тысяч рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета. В нём на эти цели уже заложено более 150 миллионов рублей для Мордовии. Мы же по-прежнему будем поддерживать молодые семьи: для них сохранится 5-процентное ипотечное кредитование. С рождением первого ребёнка из суммы ипотечного долга вычитается 10%, после второго - 10%, третьего - 30%, и с рождением четвёртого ребёнка ипотека погашается полностью. Всё это позволяет улучшать рождаемость.

Наш опыт предоставления ипотечного кредита под 5% широко изучается другими регионами и федеральным центром. Он особо важен для городов, подобных Саранску, - небольших региональных центров. Практика показала, что ипотечным кредитованием в Мордовии пользуется в два раза больше людей, чем прежде. В этом году число ипотечных кредитов возросло до 6 тысяч. Кроме того, такие кредиты служат и поддержке экономики. За два года действия этой программы в строительную отрасль республики инвестировано порядка 6,8 млрд рублей. При этом строительные организации, получившие фронт работы в результате такого кредитования, заплатили налогов больше, чем наш бюджет потратил на компенсацию процентной ставки.

Обманутые дольщики

- В Мордовии не было и не будет обманутых дольщиков! По ситуации с пайщиками жилищного кооператива на улице Псковской могу сказать, что дом строится и в мае квартиры будут сданы. Сейчас решаются юридические вопросы по передаче квартир людям, которые вложили деньги в это жилье. Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед заключением договора с застройщиком необходимо тщательно изучать все бумаги, консультироваться с юристами. В данной ситуации мы столкнулись с тем, что ни один договор не был заключён грамотно! Сейчас, как бы ни было сложно, этот вопрос мы решим, и в Мордовии, как и прежде, не будет обманутых дольщиков. Этого мы точно не допустим.

Качество возводимого жилья

- Недавняя трагедия в Саранске на улице Фурманова с обрушением лестничных маршей произошла из-за нарушений норм строительного производства. Никакого отношения к качеству возводимого жилья этот случай не имеет. В данной ситуации ведутся следственные действия, и виновные понесут наказание. Но вопрос о качестве жилья поставлен правильно. В настоящее время есть претензии к некоторым застройщикам. Безусловно, будет усилен контроль за качеством возводимого жилья со стороны государственных органов, но самое главное - чтобы сам застройщик был заинтересован в сдаче качественного жилья. У нас идет активное строительство, у людей есть выбор, и это само по себе регулирует ситуацию. Наша же задача - обеспечить рынок жилья, дать возможность застройщикам конкурировать.

В 2017 году в Мордовии построено 330 тысяч кв. метров жилья, для обеспечения потребностей жителей республики этого достаточно.

«Зелёная папка»

- В «Зеленой папке», которую передал мне Президент РФ В.В. Путин, вопросов, как вы знаете, было немного. Практически все они обычные житейские, это понятно и правильно, ведь для каждого человека даже маленькая личная проблема, касающаяся семьи, детей, здоровья, всегда более важная и значимая, чем любые другие.

Большая часть вопросов касалась сельских дорог. В настоящее время готовится проектно-сметная документация по сельским дорогам в четырех районах, весной - летом 2018 года начнется строительство.

Один из вопросов касался микрорайона по улице Татьяны Бибиной в Саранске. Нами запланировано строительство там детского сада на 250 мест: уже выбрано место для строительства, в следующем году начнем строить.

Было письмо мамы ребенка-инвалида по созданию реабилитационного центра для детей-инвалидов. Мы очень активно работаем в этом направлении, считая эту тему очень важной. Сейчас рассматривается несколько вариантов для размещения такого центра, вопрос мы обязательно решим.

Чемпионат мира

- Спешу успокоить горожан: улицы во время чемпионата мира перекрываться не будут, но доступ машин в центральную часть Саранска будет ограничен. Для этого предусмотрены перехватывающие парковки с остановками общественного транспорта. Большая проведённая работа позволяет нам быть уверенными в том, что городская транспортная сеть выполнит все свои функции. Зона около стадиона станет пешеходной, для того чтобы обеспечить безопасность горожан и наших гостей. Но, конечно, никто не заставит идти людей в центр города, например, со Светотехстроя. Сейчас отрабатывается оптимальная система логистики, по которой все без труда смогут попасть в нужное место в период проведения игр.

Итогами жеребьёвки мы довольны. В Саранске сыграют очень интересные команды. Даже лучший игрок мира Криштиану Роналду выйдет на наш стадион. Также важно, что к нам приедут наиболее спокойные болельщики. Команды, доставшиеся нашей республике и их фанаты, - веселые и доброжелательные.

Что будет после чемпионата?

- Вся инфраструктура, которая создана в Саранске при подготовке к чемпионату, будет работать для людей. Жители и гости республики смогут пользоваться новыми дорогами и развязками, модернизированными железнодорожными вокзалами, аэропортовым комплексом. Очень важно, что удалось решить вопросы обновления сетей водоснабжения и канализации в городе. Построена масштабная гостиничная инфраструктура, а это значит, что в Мордовии не будет проблем с размещением любого количества гостей на мероприятиях любого уровня. Создана уникальная спортивная инфраструктура. Подтянулся уровень мест общественного питания. После чемпионата Саранск станет известен во всём мире, а это возможность привлечения новых инвестиций, развития туризма.

Новогоднее пожелание

- В преддверии Нового, 2018 года я хотел бы пожелать, чтобы он прошёл лучше, чем предыдущий. Чтобы мы решили все поставленные задачи и успешно провели мероприятие № 1 - выборы Президента России. Наш долг - поддержать человека, который относится к Мордовии не просто хорошо, а очень хорошо!