ФКП Росреестр по РМ консультирует граждан

Вопрос: На нашем земельном участке зарегистрирован дом, который по факту давно снесен. Можем ли мы снять этот дом с государственного кадастрового учета?

Ответ: Вам необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости. Данный акт должен быть приложен к заявлению о снятии с государственного кадастрового учета соответствующего объекта недвижимости. Заявление представляется в орган кадастрового учета.

С заявлениями о снятии с государственного кадастрового учета зданий и прекращения права собственности не него могут обратиться собственники таких объектов недвижимости.

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Вопрос: Могу ли я выделить долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме?

Ответ: Общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме являются те части дома, которые имеют вспомогательное, обслуживающее значение и не являются объектами индивидуальной собственности. Общее имущество является общей долевой собственностью и принадлежит собственникам помещений в доме.

Собственник помещения в доме не вправе распоряжаться своей долей в праве общей собственности на общее имущество, он не может выделить эту долю в натуре, отчуждать ее (продавать, дарить, сдавать в аренду), а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу доли отдельно от права собственности на указанное помещение. Распоряжение общим имуществом происходит по решению общего собрания собственников.