Приговор «ритуальному убийце» оставлен без изменения

Верховный суд Мордовии оставил без изменения приговор Пролетарского суда Саранска в отношении 60-летнего Александра Колдырманова. Напомним, он был приговорен к десяти годам лишения свободы за убийство менеджера ритуального агентства, 44-летнего Виталия Каткова.

Преступление было совершено в Саранске в марте этого года. Колдырманов подкараулил Каткова в подъезде, когда тот возвращался с прогулки с собакой, и выстрелил в него из пистолета. Виталий Катков смог достучаться в одну из квартир и попросил вызвать «скорую помощь». Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу, где ему была сделана операция. Но спустя сутки он скончался. Незадолго до смерти в беседе со следователем Виталий Катков сообщил приметы напавшего на него мужчины. Вскоре оперативники смогли вычислить подозреваемого. Им оказался руководитель конкурирующей ритуальной фирмы Александр Колдырманов. На допросе он пояснил, что давно испытывал к Каткову личную неприязнь. По словам Колдырманова, пистолет он нашел еще несколько лет назад и все это время хранил у себя в гараже. Первоначально следователи отрабатывали несколько версий случившегося, но в итоге было решено поверить в слова Колдырманова об убийстве на почве личной неприязни. После оглашения приговора Пролетарского суда Саранска сторона защиты обжаловала его в вышестоящей судебной инстанции. Однако Верховный суд Мордовии признал решение районного суда законным и обоснованным.