Мост в районе ДСК закрыт до июня

В Саранске перекрыли движение по мосту на автодороге № 8 в районе ДСК. С чем это связано и сколько времени жителям Саранска придется оставаться без этого путепровода, журналистам рассказал Глава Саранска Петр Тултаев.

- Обследование этого путепровода мы делали и в 2013 году, привлекали специалистов из Магнитогорска, они выдали свои рекомендации, - рассказывает мэр Саранска. - С тех пор мы ежегодно мониторим все путепроводы. В составе Дирекции коммунального хозяйства после случая с Химмашевским мостом была создана специальная служба, которая следит за состоянием всех соответствующих сооружений. В последний раз детальный осмотр проходил летом этого года. Специалисты рекомендовали в ближайшее время провести капитальный ремонт, но сроки не оговаривались. Мы планировали с учетом наших возможностей и состояния моста провести капитальный ремонт в сентябре 2018 года. Однако ситуация складывается иначе.

- Закрытие моста - мера вынужденная, - продолжает Петр Тултаев. - Решение это тяжелое. Я понимаю, появятся неудобства, но выбирать не приходится. Лучше закрыть сейчас, чем потом слышать проклятия. Сам мост был построен в 1971 году, 46 лет назад. Здесь проходит так называемый Никитский овраг. По словам специалистов, это не самое лучшее место с точки зрения геологии, поскольку грунты здесь очень подвижные. К тому же осень в этом году была дождливая, накопилось много влаги, грунты стали еще слабее. Высокая влажность разрушает защитный слой бетона, происходит коррозия арматуры, идет смещение роликовых опор моста, металлические конструкции требуют немедленного укрепления. Особую обеспокоенность вызывают 1, 6 и 7 опоры моста. В общем, нужен полный капитальный ремонт.

- Обследование моста не было детальным, - добавляет Валерий Мирский, ведущий инженер кафедры строительных конструкций мордовского университета. - Главная проблема - смещение опор больше допустимого, выход роликов из проектного положения, поэтому отложить ремонт моста на лето - осень будущего года не получится! Город проживет некоторое время и без этого моста. Сам мост шестипролетный, выполненный в железобетоне, межремонтный период для таких мостов - 25 лет по нормативам, а нашему мосту 46 лет! Верой и правдой он послужил горожанам. По нему всегда ходили бетоновозы, он никогда не стоял без дела. Сейчас в Саранске мостов и путепроводов больше, думаю, ситуация с движением автотранспорта разрулится.

По словам Петра Тултаева, сейчас уже готовится заказ на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту моста. В данное время можно сказать, что сумма работ составит порядка 80 миллионов рублей.

- Специалисты у нас есть, - говорит градоначальник. - Но здесь должна работать специализированная компания. Метод народной стройки в данном случае не пройдет. Рано или поздно мы в любом случае должны были закрыть эту дорогу. Говорят же, что работы должны проводиться каждые 25 лет. Мы, конечно, латали дыры, но капитально не ремонтировали. Между тем движение транспорта 46 лет назад и сегодня - большая разница. Планируем, что работы к июню следующего года завершим.

Из-за закрытия моста изменится и работа общественного транспорта. Так, автобусные маршруты №№ 16, 18, 45 вместо ул. Титова будут следовать по Лямбирскому шоссе.

До спорткомплекса «Мордовия» будет следовать и автобус № 4. Троллейбусы, работающие по маршруту № 13, заменят на автобусы с указателем номера маршрута 13тр, они будут ходить до спорткомплекса «Мордовия».

Пассажирам, уезжающим с остановки общественного транспорта «Сарансккабель» в направлении Светотехстроя, необходимо будет пройти к СК «Мордовия», где будут осуществлять движение автобусные маршруты №№ 16, 18, 45.

Пассажирам, уезжающим с остановки общественного транспорта «ДСК» в направлении Светотехстроя и Юго-Запада, необходимо будет пройти к троллейбусному депо № 2, где будут ходить автобусные маршруты №№ 1, 6, 14.