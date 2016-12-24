«Простите нас, если сможете»

Верховный суд Мордовии вынес приговор экс-бойцам группировки «Юго-Запад», обвинявшейся в расстреле Александра Рыбкина. За убийство в 2006 году бывшего сутенера отвечали 41-летние Владимир Горячев, Дамир Юсупов и Владимир Ишенин.



Расстрел

Как установило следствие, 26 июня 2006 года в 14.50 Александр Рыбкин подъехал на автомобиле ВАЗ-2107 к дому по улице Инсарской, где проживал его отец. В этот момент к нему подбежали двое молодых людей в масках и с близкого расстояния произвели несколько выстрелов. Киллеры действовали дерзко и нагло - свидетелями расправы стали сразу несколько человек. Но это нисколько не смутило убийц, они расстреляли жертву и скрылись в направлении железнодорожного вокзала.

Примечательно, что в момент «операции» на заднем сиденье «семерки» находились два пассажира, никто из них не пострадал. Один из свидетелей бандитской акции по телефону сообщил о произошедшем в милицию и «скорую». Но помощи медиков не потребовалось - Александр Рыбкин скончался почти сразу, пули угодили ему в грудь, живот и предплечье, были задеты почти все жизненно важные органы.

Практически сразу на место происшествия прибыли сотрудники милиции и прокуратуры. Оперативники предположили, что за Рыбкиным следили, вычисляли маршруты его передвижения и в итоге наиболее удобным местом расправы выбрали улицу Инсарскую. Осмотрев место происшествия, сыщики не обнаружили орудий убийств, обычно оставляемых киллерами на месте расправы.

По факту расстрела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следствие сначала рассматривало две основные версии. Первая - убийство из мести. У Александра якобы могли обостриться неприязненные отношения с недругами. Вторая - смерть Рыбкина связана с переделом сфер влияния между саранскими преступными группировками.

«За машиной, на которой ездил сын, следили»

Отец убитого Александра Рыбкина рассказал, что сын в то время периодически брал его бордовую «семерку», чтобы съездить куда-то по делам. «Машина была полностью тонированной, поэтому понять, кто сидит за рулем, было невозможно, - говорит Анатолий Рыбкин. - Когда я ездил по городу, то замечал, что за мной то и дело следят. На хвосте часто появлялась двенадцатая модель «жигулей» серебристого цвета, я даже номер тогда записал - 849, букв, правда, не помню. Иногда я специально останавливался, и «двенашка» тоже тормозила.

Как-то раз, когда я был дома, позвонил сын и сказал: «Скорее открой ворота, за мной следят». Я интересовался, кто это, но Александр говорил, что не знает. Потом он как-то обмолвился, что выяснил, кто за ним следит, но называть имен или фамилий не стал. В день убийства сын снова попросил машину, ему нужно было куда-то съездить по делам. Я дал ему ключи, а сам пошел на работу пешком. Около трех часов дня мне позвонил дед и сказал, что Александра расстреляли возле дома».

Незадолго до убийства жертву осудили за сутенерство

Александр Рыбкин был хорошо известен правоохранительным органам. По данным оперативников, он мог входить в состав преступной группировки «Светотехстрой». В декабре 2005 года его и еще 14 человек задержали сотрудники УБОП МВД РМ. Им вменялось несколько статей Уголовного кодекса - «Вовлечение в занятия проституцией», «Организация занятий проституцией» и «Торговля людьми». На пять основных участников этой преступной артели, в том числе Рыбкина, суд выдал санкцию на арест. По словам оперативников, в организованном борделе трудились несколько десятков путан фактически на положении рабынь. Вследствие изощренной системы штрафов многие девушки попадали в настоящую долговую кабалу. А за уклонение от «работы» их увозили в лес, где жестоко избивали. Отойти от дела без нежелательных последствий проститутки могли, лишь заплатив хозяевам огромную неустойку. Естественно, таких денег они при всем усердии заработать не могли. Особо строптивых сутенеры продавали коллегам из других борделей. Рыбкина и его подельников приговорили к 4 годам условно. Из следственного изолятора Александр вышел примерно за месяц до убийства.

Глухаря раскрыли через 10 лет

Долгие годы дерзкое убийство на улице Инсарской числилось глухарем. Только в декабре прошлого года правоохранители заявили, что подозреваемый в убийстве Александра Рыбкина задержан. Ленинский суд взял под стражу Владимира Горячева. Тогда журналистов на арест не пустили. Выяснилось, что Горячев с адвокатом сам пришел в полицию и оформил явку с повинной, в которой сознался в том, что принимал участие в нападении на Рыбкина. Правда, Горячев заявил, что только присутствовал при расстреле, тогда как на спусковой крючок нажимал другой человек.

Вместе с Горячевым в киллерской акции принимали участие еще два человека - Дамир Юсупов и Владимир Ишенин. Все трое, по версии правоохранительных органов, входили в состав группировки «Юго-Запад». На момент ареста Горячева его подельники уже отбывали наказание за другие преступления. Обвиняемые в расстреле заявили, что мотивом убийства стал личный конфликт. Но сделать с Александром они ничего не могли, поскольку тот являлся участником группировки «Светотехстрой». Однако с течением времени «Светотехстрой» ослаб, сначала был убит главный финансист группировки по кличке Феликс, затем подался в бега лидер Сергей Денискин. Преступное сообщество разваливалось на глазах. Понимая это, Александр Рыбкин решил отойти от дел. Об этом узнал Юсупов и решил отомстить оставшемуся без криминального прикрытия недругу.

Дамир Юсупов командовал рядовыми бойцами в бригаде Сергея Фирстова - это подразделение структурно входило в группировку «Юго-Запад». Юсупов передал подчиненным приказ выследить и убить Александра Рыбкина. Дамир снабдил Горячева и Ишенина самодельными пистолетами калибра 9 мм и потребовал доложить, когда те выполнят задание. На протяжении некоторого времени парни следили за передвижениями жертвы по городу. Акцию возмездия было решено провести около дома Рыбкина по улице Инсарской. Когда Александр подъехал к дому, Ишенин выскочил из засады и открыл по нему огонь. Стрелок выпустил в жертву всю обойму. Горячев в это время находился на стреме, наблюдал за ситуацией, прикрывал пути отхода и в случае чего также готов был открыть огонь. После расстрела Ишенин и Горячев доложили Юсупову о выполнении задания.

«Они уже сами себя наказали»

На процессе подсудимые полностью признали свою вину и попросили прощения у отца убитого: «Простите нас, если сможете. Понимаем, что за это простить невозможно, но все же простите!». «Они уже сами себя наказали, - ответил Анатолий Рыбкин. - Сына они мне все равно не вернут, что случилось, то случилось. Какого наказания они заслуживают, пусть решит суд».

В итоге суд приговорил Дамира Юсупова и Владимира Ишенина к 9 годам и 6 месяцам неволи, а Владимира Горячева - к 8 годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Криминальное прошлое бойцов «Юго-Запада»

В апреле этого года Ленинский районный суд вынес приговор Дамиру Юсупову. Он обвинялся в расстреле конкурента из криминальной группировки. По версии правоохранителей, Дамир Юсупов был одним из охранников Сергея Конова - лидера группировки «Юго-Запад». В июне 2002 года Юсупов с двумя соратниками устроил стрельбу во дворе дома в центре Саранска неподалеку от Белого дома. Парням Конова поступил приказ выследить и расстрелять бывших коллег по криминальному ремеслу - двух братьев, вставших на сторону Блохина. Стрельбу по двум живым мишеням вели из пистолетов ТТ и Макарова. Но в результате «боевой операции» был ранен в плечо только один из оппонентов.

Расстрельная команда пыталась оперативно уйти с места расправы, но на выстрелы отреагировали оказавшиеся поблизости сотрудники ППС и стали преследовать вооруженных парней. Один из трех стрелков в тот день был задержан, им оказался Виталий Видяков. Впоследствии суд отправил его за решетку, а подельникам удавалось долгое время оставаться в тени. Второй - Владимир Горячев - долгие годы скрывался в Пензенской области и был задержан мордовскими полицейскими только в 2011 году, а год спустя предстал перед судом и был признан виновным в этом расстреле. Позже Горячева в связи с истечением сроков давности освободили от наказания за хулиганство и незаконный оборот оружия.

В октябре 2016 года борцы с преступностью вычислили и третьего стрелка - Дамира Юсупова. Его объявили в розыск, позже он был задержан в Тверской области и конвоирован в Мордовию. За стрельбу у Белого дома суд отмерил Юсупову 6 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Правосудие не обошло стороной и Владимира Ишенина. В декабре 2015 года Октябрьский районный суд Саранска приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за незаконный оборот оружия и боеприпасов. До задержания Ишенин более 4 лет находился в розыске. В декабре 2014 года оперативники наконец взяли бывшего криминального деятеля. Ишенин своей вины в незаконном обороте оружия и боеприпасов не отрицал, напротив, признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Алексей Николаев