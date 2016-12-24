Губа не дура

На крупных глобальных сайтах бронирования жилья уже появилась информация о сдаче жилья в Саранске в дни чемпионата мира по футболу. Но удивителен не сам этот факт, а цены, которые там указаны.

Так, на 16-17 июня 2018 года на одном из подобных сайтов было доступно несколько предложений для размещения болельщиков в столице Мордовии. Стоимость однокомнатной квартиры варьировалась от 41000 до 61000 рублей за сутки, двухкомнатные квартиры предлагают снять от 61000 рублей в сутки, дом на 8 гостей обойдется и вовсе в 72000 рублей.

На другом сайте сдачи жилья на 17 декабря было доступно 12 предложений. Арендовать однокомнатную квартира в Саранске здесь предлагают уже за 100000-200000 рублей в сутки, трехкомнатные - 180000-190000 рублей, суточное проживание в четырехкомнатной квартире на ул. Ботевградской оценили аж в 225000 рублей (!). По словам начальника Жилищного управления Администрации Саранска Татьяны Карасевой, цены на жилье в других городах-организаторах чемпионата мира также немалые.

- Это спекуляция и дискредитация города-организатора, - считает Петр Тултаев. - Если кто-то хочет заработать во время чемпионата - пожалуйста, но спекулировать на этом нельзя. Если кто-то за такие цены хочет сдавать жилье, то хозяин своих квартирантов должен на руках носить за такие суммы! Горожанам, которые будут сдавать жилье иностранцам, надо помнить: постояльцев необходимо будет зарегистрировать в течение суток, оповестить полицию и заплатить налоги. Это не блажь, а вопрос безопасности!

В ближайшее время до населения необходимо довести рекомендованные цены на сдачу жилья внаем. Принято проводить аналогии с гостиницами и устанавливать соответствующие цены. Так, например, однокомнатная квартира - это аналог номера в 2-3-звездочном отеле, койко-место в доме - аналог месту в хостеле.

Начальник Жилищного управления Татьяна Карасева рассказала, что на сегодняшний день для сдачи жилья посуточно рекомендуемые цены на койко-место - от 1000 до 2000 рублей в сутки, за комнату - от 2000 до 3000 рублей, за однокомнатную квартиру - от 3000 до 10000 рублей, двухкомнатную - от 5000 до 15000 рублей, трех- и четырехкомнатную - от 7000 до 15000 рублей в сутки, коттедж - от 15000 до 20000 рублей за сутки.

В Саранске продолжается создание «банка данных» квартир, комнат и домов, собственники которых желают сдать их болельщикам во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. На сегодняшний день поступило 329 заявок, из них 225 - однокомнатные квартиры, 60 - двухкомнатные, 18 - трехкомнатные, 2 - четырехкомнатные, 17 комнат и шесть коттеджей. Всего на 1008 мест.

Также градоначальник призвал подчиненных тщательно прорабатывать все вопросы, связанные с мировым футбольным первенством.

- Нельзя допустить, чтобы во время чемпионата мира по футболу город стал закрытым и жители не смогли передвигаться, - заявил Петр Тултаев. - Люди не часто остаются после матча своей команды более чем на 5-6 часов, но в это время наши гости должны чувствовать себя комфортно. Необходимо продумать маршруты таким образом, чтобы и горожане передвигались по городу свободно, чтобы не было недовольства. Это в том числе требование FIFA.