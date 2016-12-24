Жить по средствам

На прошедшей в минувшую пятницу восемнадцатой сессии Государственного собрания был принят бюджет Мордовии предстоящего 2018 года.

При его подготовке традиционно учитывался прогноз социально-экономического развития республики, согласно которому ВРП вырастет в 2018 году до 251,9 миллиарда рублей (или на 10 процентов), фонд заработной платы - до 73 миллиардов (на 8%), прибыль организаций - до 24 млрд рублей. Средняя зарплата при этом составит не менее 27 тысяч рублей, а рост потребительских цен не превысит 4 процентов.

К числу приоритетов также отнесены обеспечение сбалансированности, то есть снижение долговой нагрузки региона, безусловное выполнение социальных обязательств, подготовка и успешное проведение матчей футбольного первенства планеты.

Объемы собственных налоговых и неналоговых поступлений увеличатся, как ожидается, до 24,18 млрд рублей (на 34 процента они будут обеспечены акцизами, на 29% - НДФЛ, на 14,3% - налогом на прибыль и на 12,7% - налогом на имущество организаций). В целом же доходы республиканской казны должны превысить 32,9 миллиарда рублей, расходы оцениваются в 35,3 миллиарда. А вот дефицит будет постепенно сокращаться - с тем чтобы в 2019-2020 гг. бюджет и вовсе стал профицитным.

О социальной направленности его можно судить по следующим цифрам: на реализацию различных социально-культурных программ в следующем году планируется направить не менее 21 миллиарда 696 миллионов рублей (то есть почти 62 процента всех расходов). Так, затраты на образование оцениваются в 9 миллиардов, здравоохранение (без учета страхования неработающего населения) - в 2,4 млрд, по разделу «Социальная политика» - в 9 миллиардов.

Кроме того, значительные средства пойдут на ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог (свыше 2,48 млрд руб.), поддержку АПК (2,37 млрд), улучшение жилищных условий граждан (более 1 миллиарда), оказание финансовой помощи местным бюджетам (9,3 млрд), возведение важнейших инфраструктурных и социальных объектов (2,34 миллиарда).

Предварительные итоги года уходящего, надо сказать, свидетельствуют о выполнимости поставленных задач. ВРП, например, должен вырасти примерно на 4,5 процента, индекс промышленного производства - на 11%, сельскохозяйственного - на те же 4,5%, а объемы строительных работ - почти на 20 процентов (не в последнюю очередь благодаря футбольному чемпионату и уникальной региональной программе льготной ипотеки, участниками которой уже стали свыше 4 тысяч семей).

Зарплаты, кстати, тоже растут опережающими темпами - на 6 процентов. И это при том, что инфляция оценивается в 3%. «В 2018 году положительную динамику необходимо сохранить, - заявил выступивший на сессии Глава Мордовии Владимир Волков. - Рост зарплаты запланирован на уровне 8,2 процента, что вдвое превышает ожидаемые инфляционные значения». По ряду разделов, впрочем, бюджетные расходы все-таки придется сократить. Ибо, как с горечью заметил руководитель Мордовии, «мы научились хорошо работать, но никак не можем научиться рационально тратить». Чего стоит хотя бы довольно популярная пока практика строительства объектов соцкультбыта, зачастую совершенно не учитывающая реальных потребностей территорий и населений. Примеров тому, очевидно, хватает. Есть случаи, когда новые, только что сданные в эксплуатацию сельские школы или детские сады «вдруг» оказываются забитыми до отказа. И напротив - пустуют огромные бассейны, игровые площадки, дома культуры…

Некоторые при этом рассуждают примерно так: не ошибается тот, кто ничего не делает, а мы-то как раз активно участвуем в большинстве программ и проектах развития, привлекаем в республику гигантские средства. Не уточняя, правда, что деньги эти выделяются, как правило, на условиях софинансирования. То бишь фактически под гарантии самой республики.

Проведенный недавно анализ показал: почти 13 процентов затрат в структуре всего внешнего долга Мордовии обеспечено деятельностью лишь одного (!) регионального ведомства. Вдобавок расходы казны на содержание, текущий ремонт, эксплуатацию отстроенных при его поддержке объектов оцениваются в миллионы и миллионы рублей.

«Мы не можем позволить себе тратить больше, чем зарабатываем, - предупредил начальников районного и республиканского уровней Владимир Волков. - Я, конечно же, не призываю разом отказаться от участия в федеральных программах. Но нужно правильно оценивать предоставляемые возможности, изучать существующие потребности, просчитывать эффективность вложений. Иного выхода у нас нет».

Наряду с основным финансовым документом следующего года на сессии был утвержден пакет поправок в бюджет-2017. В связи с поступлением дополнительных финансовых средств доходы его увеличены на 666,5 миллиона рублей, в том числе на 292 миллиона - за счет федеральных дотаций в связи с достижением высоких показателей социально-экономического развития. «Эта сумма сопоставима с месячными расходами на оплату труда всех работников бюджетной сферы, - констатировал региональный руководитель. - И такие деньги мы получаем отнюдь не впервые. В общей сложности в течение последних трех лет Правительство страны оценило нашу слаженную работу более чем в один миллиард рублей!». Также во вновь поступивших ассигнованиях есть средства на подготовку к футбольному чемпионату мира (235 млн руб.), обеспечение сбалансированности бюджета (217 млн), ремонт нескольких учреждений образования и культуры (73,5 миллиона).

А вот остальные корректировки вызваны по большей части перераспределением имеющихся ресурсов. Так, на оплату труда бюджетников дополнительно направлено почти 325 млн рублей, на социальную защиту граждан - 152,5 миллиона, на оказание помощи местным бюджетам - 458,6 млн руб.

С учетом принятых поправок доходы казны составили 44 миллиарда 283 миллиона рублей, расходы - 46519 миллионов.