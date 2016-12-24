Петр Тултаев: «Я полжизни жил в общежитии и знаю, что это такое»

Как часто бывает по субботам, утро мэра Саранска началось с объезда ярмарок выходного дня. Их работу Петр Тултаев курирует лично и довольно часто осматривает торговые ряды, оценивая качество их организации, обслуживание покупателей, общается с горожанами. Минувшая суббота не стала исключением. После объезда торговых рядов градоначальник направился в одно из общежитий Химмаша, жители которого обратились к нему в ходе всероссийского дня приема граждан 12 декабря. Заставил их это сделать капитальный ремонт в общежитии, который длится уже около двух лет. Петр Тултаев пообещал лично оценить обстановку в многоквартирном доме в ближайшую субботу.

«Как и договаривались, приехал все увидеть собственными глазами. Давайте показывайте», - обратился к жителям мэр города.

Капремонт мест общего пользования, в который входят замена инженерных коммуникаций, проводки, газовых плит, благоустройство санузлов и душевых, коридоров, в этом доме безоговорочно затянулся. И дело тут не только в нехватке денежных средств, но и в недобросовестном отношении подрядчика к работам. Все это вынудило Зою Киржайкину обратиться к Главе Саранска лично.

Петр Тултаев осмотрел кухни, душевые и коридоры первого, второго и третьего этажей, где на данный момент работы ведутся ни шатко ни валко. Его обход и увиденное комментировали местные жители. Люди жаловались на некачественное выполнение работ, использование дешевой сантехники и строительных материалов. По их словам, ремонт еще не завершился, а многое из того, что было сделано, уже вышло из строя.

«Поселить бы сюда чиновников! Двух дней, думаю, было бы достаточно, чтобы ускорить этот ремонт», - приводили весомые доводы местные жители.

«Я полжизни прожил в общежитии и знаю, что это такое», - успокаивал мэр горячившихся жильцов общежития.

Тем временем люди продолжали рассказывать о беспределе, проделываемом подрядчиком. Несмотря на необходимость вентиляции в душевых, этого сделано не было. Такой недочет привел к тому, что от влажности постоянно мокнут стены, отваливается плитка. То есть весь ремонт пошел прахом! Строители, например, демонтировали старые раковины, а новые на протяжении долгого времени так и не поставили. То же самое произошло с перегородками в санузлах.

«Я их собственными руками делал, они нам долгое время служили, - рассказал пожилой мужчина. - Все сломали, а новые так и не установили. К тому же жители наши курят в туалетах и ломают унитазы».

«Извиняюсь за этот позор! - откровенно и не без сожаления сказал Глава Саранска, добавив: - А что касается ваших жителей, мы ведь не можем у каждого унитаза поставить полицейского. Наша ответственность - сделать ремонт, а ваша - следить за ним и беречь все, что сделано».

После этого Петр Тултаев вынес свой вердикт: действующий подрядчик должен быть отстранен от работ. С ним нужно завершить все финансовые расчеты и расстаться. Работы будут продолжены уже с новой строительной организацией. «В конце января 2018 года я приеду к вам еще раз, чтобы убедиться в том, что картина изменилась в лучшую сторону», - подытожил мэр.

А еще жительницы общежития очень просили установить плиты с духовыми шкафами, чтобы у них была возможность готовить выпечку. И на эту просьбу градоначальник дал положительный ответ. Он также поручил главе Октябрьского района Сергею Мальченкову разобраться в больших счетах за ЖКУ, на которые пожаловались люди. Особенно это касалось платы за отопление. На текущей неделе руководитель района встретится с жителями общежития и расскажет о тарифах ресурсоснабжающей организации, сделав сравнительный анализ платежек за 2016 и 2017 годы.

Финальной нотой этой встречи стала неожиданная просьба, поступившая от жителей общежития. Она заключалась в том, что на пятом этаже общежития ремонт делать не стоит вовсе. Объяснили они это тем, что не видят в этом никакого смысла. Мол, долго новый ремонт не продержится, так как проживающие там личности, если их можно назвать этим громким словом, сломают и разрушат все сделанное. Такие просьбы, согласитесь, о многом говорят…