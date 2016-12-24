В Саранске 19-летний студент выпал с балкона общежития

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Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти 19-летнего студента Института механики и энергетики Ивана Аркадьева. Молодой человек погиб накануне, выпав с балкона седьмого этажа.
Как стало известно «ВС», трагедия произошла около восьми часов вечера в студенческом общежитии в Ялге. 19-летний студент выпал с общего балкона. Стражам порядка о произошедшем сообщила вахтер общежития. Она же вызвала на место медиков. К моменту приезда «скорой помощи» молодой человек был уже мертв. Вероятнее всего, он покончи с собой.
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