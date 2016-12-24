Сообщить о коррупции можно по «Телефону доверия»

Репортер

Кадастровая палата по Республике Мордовия  информирует  о  том,  что  в  Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Росреестра» функционирует "телефон доверия": 8-800-100-18-18.

"Телефон  доверия"  работает  в  круглосуточном,  автоматическом  режиме  и  оснащен  системой  записи поступающих  обращений  (функция  "автоответчик").  По  "телефону  доверия"  можно  рассказать  о  фактах коррупционных  проявлений  в  действиях  работников;  конфликта  интересов  в  действиях  работников; несоблюдения работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

Обращения,  поступившие  по  "телефону  доверия",  не  касающиеся  коррупционных  действий  работников Кадастровой  палаты,  а  также  обращения,  аудиозапись  которых  неразборчива  или  непонятна,  не рассматриваются.

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