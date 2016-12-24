Сообщить о коррупции можно по «Телефону доверия»

ЧП в Саранске
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
Кадастровая палата по Республике Мордовия информирует о том, что в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Росреестра» функционирует "телефон доверия": 8-800-100-18-18.
"Телефон доверия" работает в круглосуточном, автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция "автоответчик"). По "телефону доверия" можно рассказать о фактах коррупционных проявлений в действиях работников; конфликта интересов в действиях работников; несоблюдения работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.
Обращения, поступившие по "телефону доверия", не касающиеся коррупционных действий работников Кадастровой палаты, а также обращения, аудиозапись которых неразборчива или непонятна, не рассматриваются.
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
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