Сообщить о коррупции можно по «Телефону доверия»

Кадастровая палата по Республике Мордовия информирует о том, что в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Росреестра» функционирует "телефон доверия": 8-800-100-18-18.

"Телефон доверия" работает в круглосуточном, автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция "автоответчик"). По "телефону доверия" можно рассказать о фактах коррупционных проявлений в действиях работников; конфликта интересов в действиях работников; несоблюдения работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.

Обращения, поступившие по "телефону доверия", не касающиеся коррупционных действий работников Кадастровой палаты, а также обращения, аудиозапись которых неразборчива или непонятна, не рассматриваются.





