Для продажи сувениров выделят особые места

Репортер

Несколько игр чемпионата мира по футболу, которые должны пройти в Саранске, становятся все ближе, и в мэрии вновь обратили внимание на ситуацию с сувенирной продукцией.
- Мы сами ездим по городам и весям и каждый раз стараемся купить специфический, рассказывающий о городе, стране зачастую недорогой, но оригинальный подарок, - заявил Глава Саранска Петр Тултаев. - Но, к сожалению, это направление у нас пока развито слабо. Поэтому необходимо встретиться с соответствующим министерством и рассмотреть возможность организации выставки-продажи сувенирной продукции. Нужно собрать всех мастеров и предложить им принять участие в подобных мероприятиях. Мастера должны будут готовить очень много изделий, ведь и гостей к нам приедет немало. Каждый должен приобрести понравившуюся вещь. Кроме того, нам нужно проработать вопрос налогообложения, потому что далеко не все из них - индивидуальные предприниматели. К тому же необходимо определить места по городу, где будут продаваться сувениры. Особое внимание - на центр и зоны притяжения для футбольных болельщиков. Это не только заработок для мастеров и бюджета, но и демонстрация культуры нашей страны и республики.

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