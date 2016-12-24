Семейный погром

В Саранске два уголовника избили молодого человека и изнасиловали его сестру

Октябрьский районный суд на минувшей неделе арестовал двух жителей Саранска - 23-летнего Михаила Ермошина и 25-летнего Алексея Шатрова. Их обвиняют в групповом изнасиловании 21-летней девушки. По версии следствия, молодые люди больше часа насиловали потерпевшую в ее квартире, предварительно избив до бессознательного состояния родного брата девушки. Подробности дикого преступления выяснял корреспондент «ВС».

Изнасилование

Заседание об избрании меры пресечения для Михаила Ермошина и Алексея Шатрова проходило в закрытом режиме. Однако кое-какая информация об их «подвиге» все же просочилась к журналистам. Как стало известно «ВС», вечером 28 ноября молодые люди пришли в квартиру на улице Мордовской. Явились они туда по просьбе 21-летней хозяйки. Эту квартиру девушка сняла всего несколько дней назад и попросила знакомых помочь передвинуть мебель. В последнее время оба молодых человека нигде не работали, перебиваясь случайными заработками, а потому на просьбу знакомой откликнулись довольно легко. Кроме Ермошина и Шатрова туда же пришел родной брат девушки, которого она также попросила о помощи.

Как поясняют в МВД по РМ, основную программу гости выполнили довольно быстро, а затем начались произвольные «выступления». После того как вся мебель оказалась на своих местах, молодые люди предложили отметить новоселье. Хозяйка квартиры возражать не стала, но сказала, что сама принимать участия в застолье не будет. Девушка ушла по делам, а Михаил Ермошин и Алексей Шатров остались выпивать в квартире вместе с ее братом. Как это часто бывает, в процессе распития между ними произошла ссора. Что именно послужило предметом разногласий, пока неизвестно. Но в результате Шатров и Ермошин избили собутыльника до бессознательного состояния. Вскоре домой вернулась хозяйка квартиры. Разгоряченные спиртным молодые люди решили, что ее также стоит «привлечь к ответственности». По версии следствия, молодые люди в течение часа насиловали девушку, а также совершили в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Когда сексуальный запал гостей иссяк, девушке удалось вырваться из квартиры. Оказавшись на улице, потерпевшая сразу побежала в полицию. Стражам порядка она рассказала о произошедшем. Через некоторое время на запястьях Ермошина и Шатрова защелкнулись наручники.

Вины не признают

Очень скоро выяснилось, что изнасилование далеко не первый эпизод в криминальной биографии задержанных. И Михаил Ермошин, и Алексей Шатров в прошлом уже имели проблемы с законом. Оба привлекались к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. Как сообщают в МВД по РМ, Шатров был осужден военным судом на два года лишения свободы.

По факту изнасилования 21-летней жительницы Саранска Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ - «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд избрал для Ермошина и Шатрова меру пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что сами задержанные отрицают свою причастность к изнасилованию. В следственном комитете тем временем подчеркивают, что, вероятнее всего, Ермошину и Шатрову придется держать ответ не только за надругательство над девушкой, но и за избиение ее брата. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после установления тяжести причиненного здоровью молодого человека вреда.