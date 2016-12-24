Прямой путь потребителя к теплу оказался непрост!

Завершение уходящего 2017 года обозначило перед мордовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» две главные темы - переход на прямые договоры и значительную задолженность потребителей - более 800 млн рублей.

Соблюдение платежной дисциплины особенно актуально на фоне масштабной реконструкции теплосетей Мордовского филиала в Саранске и Пензе, а также в других городах присутствия компании.

По состоянию на 1 декабря общая задолженность клиентов перед теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» в Саранске составляет 1,0 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 20%. Больше половины всех долгов приходится на городских УК-посредников - более 600 млн рублей.

В тройку злостных УК-неплательщиков входят ГУК «Пролетарский» (долг 284 млн рублей), ГУК «Октябрьский» - 175,4 млн рублей, ГУК «Юго-западная» - 93,4 млн рублей, и тенденции к снижению задолженности не отмечается. В сентябре договоры с ООО «Городские управляющие компании», «Дом управление 45», «Стройкомфорт», размер задолженности по которым превысил трехмесячный объем потребления, были расторгнуты, и компания перешла на прямые отношения с населением. Конечно же, теплоснабжающая организация не оставляет «уклонистов» без внимания, регулярно просуживая дебиторскую задолженность, получая решения судов и исполнительные документы для взыскания. В работе у службы судебных приставов на 01.12.2017 находятся исполнительные листы на сумму 62 млн руб., из них Домком-Сервис - 6,5 млн руб., 45-е ДУ - 13,4 млн руб., УК Комфорт - 0,7 млн руб. Предъявлен исполнительный лист по ГУК «Юго-западная» на сумму 23,5 млн руб. В процессе рассмотрения судами по городским управляющим компаниям находятся 24 дела на общую сумму 623,5 млн руб.

Долги по населению на 1 декабря составили 164 млн рублей. Такой показатель, во-первых, связан с увеличением количества клиентов - физических лиц, рассчитывающихся с энергетиками напрямую, более 100 тыс. лицевых счетов. Во-вторых, свою роль играет фактор переходного периода для жителей домов, которые вместо УК-посредников начинают оплачивать услуги теплоснабжения напрямую поставщику. В целом практика перехода на прямые платежи оправдывает себя - общая собираемость населения при прямых платежах растет, в ближайшем будущем ожидается принятие федерального закона, регулирующего прямые договоры с собственниками.

Вопросы соблюдения платежной дисциплины наиболее актуальны при прохождении отопительного сезона, считает директор Мордовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Чайка. «Ресурсоснабжающая организация выполнила большой комплекс мероприятий по повышению надежности теплоснабжения. Например, только в этом году по федеральной программе «Re: Конструкция-2017» в Саранске было обновлено более 20 км тепловых сетей. Со своей стороны, энергетики ожидают от клиентов такого же ответственного подхода в части расчетов за энергоресурсы».

Стоить отметить, что в настоящее время следственные органы Мордовии возбудили несколько уголовных дел по заявлениям энергетиков «Т Плюс» в отношении нерадивых управленцев. Среди расследуемых эпизодов: мошеннические действия УК с денежными средствами граждан, предназначенными для оплаты коммунальных услуг; создание компаний-«клонов» и выставление двойных квитанций; аккумулирование денежных средств граждан в подконтрольных УК расчетных центрах, с последующим списыванием их на фиктивные подрядные работы. Уголовное преследование уже настигло директора одной из таких УК - господина Ларькина В.В. 21.11.2017 определением Октябрьского районного суда г. Саранска при рассмотрении дела в апелляционном порядке оставлен без изменения обвинительный приговор бывшему директору управляющей компании ООО «УК Гарант» Ларькину Виталию Владимировичу, по уголовному делу, возбужденному по заявлению службы безопасности Мордовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Приговор вступил в законную силу. Согласно статье 315 УК РФ виновное лицо наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Также необходимо отметить рост задолженности за потребленные ресурсы муниципальными организациями, финансируемыми за счет средств городского бюджета (детские сады, школы). В декабре долги превысят 30 млн руб. В случае непогашения данной задолженности энергокомпания в декабре 2017 г. будет иметь законные основания на ввод ограничения поставок горячего водоснабжения в отношении всех организаций должников, а также начисления штрафов за неоплату потреблённых энергоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Пени за просрочку платежей для потребителей энергоресурсов установлены в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ с первого дня просрочки. При этом начисление пени повлечёт дополнительное нецелевое расходование бюджетных средств.

Как подчеркивают энергетики, в отношении директоров всех УК-неплательщиков поданы заявления в следственные органы. Выявление махинаций с платежами граждан - вопрос времени. Нецелевое расходование денежных средств, собранных с жителей города, может в итоге привести УК к банкротству, а их руководителей - к субсидиарной ответственности. А задача председателей ТСЖ и домкомов, всех собственников - проявить активность и пресечь возможные противоправные действия. Есть уверенность, что все подобные дела будут доведены до суда и виновные понесут заслуженное наказание.