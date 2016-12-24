«Признаю свою вину!»

На минувшей неделе в Ленинском суде Саранска завершился процесс по делу бывшего директора Национального парка «Смольный» Геннадия Маскаева. 68-летний пенсионер обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии обвинения, Маскаев незаконно оформил в собственность принадлежащие государству земельные участки. Чтобы скрыть свои махинации, директор инициировал списание недвижимости с баланса учреждения. Ущерб от такой «сделки» составил четыре миллиона рублей.



Махинации

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД, еще в мае 2012 года Геннадий Маскаев присмотрел два дома и два земельных участка, принадлежащих возглавляемому им учреждению. Строения находились на территории Кемлянского лесничества. Отжимать природные территории директор решил постепенно. Поспешность в таком деле могла вызвать подозрения. Для начала Геннадий Маскаев получил в администрации Смольненского сельского поселения правоустанавливающие документы, содержащие липовые сведения на лакомые объекты недвижимости. Провинциальным чиновникам, ответственным за выдачу документов, директор заповедника заявил, что эти дома и земельные участки находятся в бессрочной аренде у него и его дочери. Возражать Маскаеву желающих не нашлось. Возможно, это объясняется тем, что директор Национального парка «Смольный» пользовался в районе серьезным авторитетом - в прошлом Геннадий Маскаев неоднократно избирался депутатом в различные органы законодательной власти. Документы, полученные директором заповедника, подтверждали, что два дома и два земельных участка давно находятся в бессрочной аренде у Маскаева и его дочери и пригодны для подсобного хозяйства. Домам был присвоен адрес: Ичалковский район, поселок Смольный, улица Алатырская, дом № 7 и дом № 8. Внешне все выглядело законно, комар носа не подточит. После этого Маскаев приступил к реализации второй части своего плана. Необходимо было поставить приобретенные объекты недвижимости на кадастровый учет и оформить право собственности на них. С этой целью Геннадий Маскаев вместе с дочерью (она, по версии обвинения, была не в курсе преступных планов отца - прим. ред.) явился в межрайонный отдел филиала Ростехинвентаризации по РМ и представил заявления об изготовлении кадастровых и технических паспортов на объекты недвижимости. Через месяц документы были готовы.

В июле 2012 года Маскаев с дочерью отнесли имеющиеся документы уже в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности на два дома и два земельных участка. Все бумаги у директора Национального парка и его дочери были в порядке, а потому право собственности на недвижимость было успешно зарегистрировано. Но это было только половиной дела. Геннадий Маскаев, по всей вероятности, отдавал себе отчет в том, что провернутая им афера могла всплыть и получить широкую огласку. Поэтому директор заповедника решил замести следы. В ходе следствия было установлено, что в 2013 году он дал указание главному бухгалтеру Национального парка списать дома с баланса организации. Ведь если объекты недвижимости не будут числиться за Национальным парком, значит, никто их и не присваивал. Претворить этот план в жизнь удалось лишь спустя два года. 30 января 2015 года на основании протокола комиссии по поступлению и убытию средств Национального парка дома были списаны якобы со стопроцентным износом. На самом же деле рыночная стоимость домов составляла 1,6 и 1,7 миллиона рублей. Земельные участки потянули на 293 тысячи рублей каждый. Таким образом, общий ущерб от деятельности Геннадия Маскаева составил 3 миллиона 293 тысячи рублей.

Следствие

Но утаить такое шило в мешке Геннадию Маскаеву не удалось. Национальный парк «Смольный» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Внимание к этому объекту и его руководству у правоохранительных органов соответствующее. Махинации директора заповедника были выявлены, и против него возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Причем у следователей с самого начала возникли подозрения, что провернуть операцию по присвоению государственных объектов недвижимости в одиночку Геннадий Маскаев не смог бы. Вскоре к оперативникам поступила информация, что помощь в оформлении документов директору могла оказывать заместитель главы администрации Смольненского сельского поселения Наталья Лапшинова. Не исключено, что именно чиновница в 2012 году задним числом оформила фиктивные документы о передаче земельных участков в собственность Маскаеву. При этом по бумагам фигурировало, что руководитель Национального парка получил землю якобы еще в 1999 году. По факту служебного подлога уголовное дело выделено в отдельное производство. Что до самого Геннадия Маскаева, он очень быстро осознал всю серьезность своего положения. Еще до суда бывший директор Национального парка полностью возместил причиненный ущерб. Именно это обстоятельство позволило ему впоследствии заявить ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Приговор

В ходе судебного разбирательства Геннадий Маскаев продолжал придерживаться избранной на предварительном следствии модели поведения. Он полностью согласился с предъявленными обвинениями, однако давать комментарии для прессы отказался.

- Я полностью признаю свою вину, что тут еще комментировать! - заявил бывший директор заповедника на одном из судебных заседаний.

Сторона защиты представила в суд массу материалов, положительно характеризующих Геннадия Маскаева. В частности, говорилось, что именно под руководством Маскаева Национальный парк «Смольный» получил широкую известность среди населения Мордовии и других регионов России. Благодаря Маскаеву заповедник стал сотрудничать с органами государственной власти республики и России. На территории парка проводились научные конференции, семинары для студентов вузов Мордовии. За последние пять лет для успешной охраны Национального парка было приобретено 20 единиц техники. Кроме того, сторона защиты делала акцент на том, что на протяжении 30 лет Геннадий Маскаев регулярно избирался депутатом различных уровней. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР»; золотой медалью «ВДНХ СССР»; юбилейным знаком «70 лет Мордовии»; почетными грамотами: Президиума Верховного совета МАССР; Госсобрания РМ; Министерства сельского хозяйства РФ; Министерства природных ресурсов РФ; Управления федеральной службы природопользования РМ; имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства Республики Мордовия. Защитил кандидатскую диссертацию на сельскохозяйственную тему. Суд в итоге учел и раскаяние, и положительные характеристики, и возмещение ущерба. Приговором суда Геннадию Маскаеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, бывший директор Национального парка «Смольный» оштрафован на сто тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.





