В Саранске закроют мост на 8 автодороге

16 декабря мост на автодороге № 8 в районе ДСК будет закрыт. Связано это с ремонтом путепровода. Последняя экспертиза показала, что состояние моста близко к аварийному. Глава Саранска Петр Тултаев рассказал журналистам, что согласился с экспертами о закрытии путепровода для движения, ведь безопасность людей важнее всего.

- Мост был введен в эксплуатацию в 1971 году, а капитальный ремонт не проводился ни разу, - заявил мэр Саранска. – По этой дороге ходят пять маршрутов общественного транспорта (троллейбусы № 5 и № 13), а также три маршрута частных перевозчиков (микроавтобусы №№ 16, 18, 45). На время капитального ремонта все они будут ездить по Лямбирскому шоссе. По предварительным оценкам, срок выполнения работ – не менее 6 месяцев.

Схема движения общественного транспорта будет следующей:

Автобусные маршруты №№ 16, 18, 45 вместо ул. Титова будут следовать по Лямбирскому шоссе. Троллейбусы, работающие по маршруту № 13, заменят на автобусы с указателем номера маршрута 13тр, они будут следовать до спорткомплекса «Мордовия».

Пассажирам, уезжающим с остановки общественного транспорта «Сарансккабель» в направлении Светотехстроя необходимо будет пройти к СК «Мордовия», где будут осуществлять движение автобусные маршруты №№ 16, 18, 45.

Пассажирам, уезжающим с остановки общественного транспорта «ДСК» в направлении Светотехстроя и Юго-Запада необходимо будет пройти к Троллейбусному ДЕПО №2, где будут ходить автобусные маршруты №№ 1, 6, 14.