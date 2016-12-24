В Саранске закроют мост на 8 автодороге

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16 декабря мост на автодороге № 8 в районе ДСК будет закрыт. Связано это с ремонтом путепровода. Последняя экспертиза показала, что состояние моста близко к аварийному. Глава Саранска Петр Тултаев рассказал журналистам, что согласился с экспертами о закрытии путепровода для движения, ведь безопасность людей важнее всего.
- Мост был введен в эксплуатацию в 1971 году, а капитальный ремонт не проводился ни разу, - заявил мэр Саранска. – По этой дороге ходят пять маршрутов общественного транспорта (троллейбусы № 5 и № 13), а также три маршрута частных перевозчиков (микроавтобусы №№ 16, 18, 45). На время капитального ремонта все они будут ездить по Лямбирскому шоссе. По предварительным оценкам, срок выполнения работ – не менее 6 месяцев.
Схема движения общественного транспорта будет следующей:
Автобусные маршруты №№ 16, 18, 45 вместо ул. Титова будут следовать по Лямбирскому шоссе. Троллейбусы, работающие по маршруту № 13, заменят на автобусы с указателем номера маршрута 13тр, они будут следовать до спорткомплекса «Мордовия».
Пассажирам, уезжающим с остановки общественного транспорта «Сарансккабель» в направлении Светотехстроя необходимо будет пройти к СК «Мордовия», где будут осуществлять движение автобусные маршруты №№ 16, 18, 45.
Пассажирам, уезжающим с остановки общественного транспорта «ДСК» в направлении Светотехстроя и Юго-Запада необходимо будет пройти к Троллейбусному ДЕПО №2, где будут ходить автобусные маршруты №№ 1, 6, 14.
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