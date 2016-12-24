«Он чуть не сбил меня!»

Жители Саранска обсуждают аварию на улице Короленко

Практически всю минувшую неделю в Саранске обсуждали последствия аварии, произошедшей 6 декабря на улице Короленко. Около девяти часов утра водитель автомобиля ВАЗ-21099 на большой скорости влетел в частный жилой дом. Удар был такой силы, что вздрогнула даже крыша строения. Находившийся за рулем легковушки 38-летний Николай Палачев от полученных травм погиб на месте. Кроме него в салоне авто находились еще два человека. Они остались живы и впоследствии были госпитализированы. Между тем до сих пор неясно, что именно послужило причиной аварии: гололед, нарушение ПДД или нетрезвое вождение.

Поворот с проспекта 70 лет Октября на улицу Короленко давно пользуется недоброй славой среди жителей Саранска. В этом месте уже переворачивались и большегрузы, и легковые автомобили. Однако аварий, подобных той, что произошла здесь утром 6 декабря, еще не было. Опытные водители знают, что перед тем, как выполнить маневр, здесь необходимо снижать скорость. Водитель же легковушки явно пренебрег этим правилом. Сам момент ДТП попал на камеру видеорегистратора следовавшего в противоположном направлении автомобиля. На нем хорошо видно, как ВАЗ-21099 на большой скорости слетает с дороги, пробивает кирпичную кладку дома № 44 по проспекту 70 лет Октября и застревает внутри строения. Удар был очень сильным. Сам факт того, что после такого столкновения в салоне автомобиля остались живые, можно назвать чудом.

Как рассказали в МЧС по РМ, все три человека, находившиеся в салоне, оказались заблокированы. Чтобы извлечь их, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, был без сознания. Второй пострадавший был в сознании и даже смог самостоятельно проследовать к машине «скорой помощи». А вот водитель Николай Палачев погиб на месте. Что же касается хозяев дома, то, как ни парадоксально это звучит, им откровенно повезло. За несколько минут до того, как автомобиль влетел в их дом, они вышли из строения. Машина влетела прямо в детскую комнату. Нетрудно предположить, какими могли быть последствия, если бы в помещении в этот момент находились дети.

Это происшествие вызвало бурный отклик в социальных сетях. Под фотографиями с места трагедии и видео, размещенными в соцсетях, жители Саранска обсуждают произошедшее. Большинство пользователей считают, что причиной аварии послужило управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Одна из пользовательниц утверждает, что за несколько секунд до вылета с дороги водитель легковушки чуть не сшиб ее на расположенном неподалеку пешеходном переходе. По словам девушки, он поздно заметил ее, начал маневрировать и не справился с управлением. Несколько пользователей, утверждающих, что были лично знакомы с водителем, говорят о том, что у него случился припадок эпилепсии, еще несколько человек говорят, что у водителя было больное сердце. Как бы там ни было, однозначный ответ на все вопросы сможет дать только экспертиза.