Откат нормальный!

В Саранске по подозрению в крупном мошенничестве арестован

заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Чирин

На минувшей неделе в Саранске был арестован заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Чирин. Его подозревают в крупном мошенничестве при поставке двух автомашин для заливки льда. По версии следствия, чиновник незаконно обогатился почти на шесть миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено еще летом этого года. Следствию потребовалось несколько месяцев, чтобы установить схему мошенничества и определить главного подозреваемого. Подробности громкой истории - в материале корреспондента «ВС».



Замечательный сосед

…Конвоир вводит в зал Дмитрия Чирина в наручниках и сразу определяет его в железную клетку. Несколько минут чиновник грустно улыбается, глядя на супругу, пришедшую поддержать его на заседание об избрании меры пресечения. На просьбы журналистов прокомментировать задержание Дмитрий Чирин отрицательно качает головой. Через несколько минут представитель суда просит вывести подозреваемого из клетки, поскольку решения о заключении под стражу еще не принято. Чирин выходит в зал и размещается на скамейке рядом со своим адвокатом.

Как следует из оглашенных в судебном заседании материалов стороны защиты, заместитель начальника ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Чирин - очень хороший человек. Он умен, образован, не судим, является отличным профессионалом, примерным семьянином, благотворителем, помогающим детям, оставшимся без попечения родителей, и прекрасным соседом. Да и с головой у него, судя по всему, все в порядке. Правда, следствие считает, что при всех достоинствах Дмитрий Чирин не так прост, как может показаться на первый взгляд. В уголовном деле, возбужденном по факту мошенничества при поставке двух машин для заливки льда, есть сведения, что в 2014 году именно Дмитрий Чирин рассчитал стоимость двух аппаратов и составил контракт на девятнадцать миллионов рублей. Как и положено по закону, на поставку техники для Универсального спортивного зала был объявлен конкурс. Но представители следствия полагают, что это было простой формальностью. По их данным, в аукционе принимали участие только необходимые Дмитрию Чирину фирмы, а победитель конкурса был известен заранее. Им в итоге стало ООО «Социальная компания». Именно на счет этой организации были перечислены девятнадцать миллионов бюджетных рублей. Фокус же заключался в том, что реальный поставщик техники получил только тринадцать миллионов. Оставшиеся шесть миллионов рублей Дмитрий Чирин обналичил через фирмы-однодневки.

Разумеется, провернуть такую операцию в одиночку чиновник не смог бы. Следствие полагает, что у него были сообщники из бизнес-кругов. Кстати, один из участников операции по поставке техники для заливки льда предпочел сразу покаяться в содеянном. Когда летом этого года махинация с поставкой техники была выявлена сотрудниками ФСБ и МВД, коммерсант написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания, согласно которым именно Дмитрий Чирин является организатором и идейным вдохновителем аферы. Мужчина подробно рассказал, как именно выводились бюджетные средства. Благодаря этим показаниям у представителей следствия появились основания для задержания Дмитрия Чирина. 6 декабря за ним пришли. Впрочем, сам чиновник свою причастность к каким бы то ни было мошенническим схемам отрицает. Показания подельника он считает чистой воды оговором. Об этом он лично заявил в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения.

«Хочу домой!»

…«Оставаясь на свободе, Чирин может оказать воздействие на свидетелей, поскольку многие из них являются его непосредственными подчиненными…», - следователь отдела по расследованию особо важных дел СКР РФ по РМ зачитывает ходатайство, в котором просит суд на время следствия заключить Дмитрия Чирина под стражу. У следствия есть основания полагать, что Чирин может не только попытаться воспрепятствовать следствию, но и вовсе бежать от расследования. К тому же Дмитрия Чирина сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Далее суд предоставляет слово «виновнику судебного торжества» и просит выразить свое отношение к заявленному следствием ходатайству о заключении его под стражу на время предварительного следствия.

- Ваша честь, я не собираюсь влиять на следствие! - Дмитрий Чирин явно взволнован. - И скрываться от следствия тоже. У меня есть жена и малолетний ребенок, я впервые за полгода, с тех пор как у меня родился ребенок, отсутствовал дома. Я очень хочу вернуться домой к жене и ребенку!

- До задержания вы проживали со своей семьей? - обращается председательствующий с вопросом к Дмитрию Чирину.

- Да.

- Ваша супруга работает?

- В настоящее время она находится в декретном отпуске.

- А до этого где работала?

- Автономная некоммерческая организация «Научный ресурс».

- В качестве кого она работала?

- Исполнительный директор.

- Каково состояние здоровья вашей супруги и ребенка?

- Ребенок в данный момент серьезных заболеваний не имеет, но очень беспокойно спит. У супруги позвоночная грыжа.

- Вы признаете свою причастность к деянию, которое вам вменяется?

- В данный момент я не признаю своей причастности.

«А кто ипотеку будет платить?!»

- Я не просто возражаю против удовлетворения ходатайства следователя, я крайне возмущен! - берет слово адвокат Дмитрия Чирина. - Куда ни шло, если бы следователь попросил заключить подзащитного под домашний арест. Мы приобщили к делу материалы, которые характеризуют подзащитного исключительно с положительной стороны. Но я хотел бы обратить внимание суда на договор ипотечного займа, который заключен между подзащитным, его супругой и «Мордовской ипотечной корпорацией». Согласно этому договору семья Дмитрия Чирина должна ежемесячно платить порядка пятнадцати тысяч рублей, в то время как его супруга находится в декретном отпуске. Кто будет платить?! Дмитрий Чирин работал, он полностью содержал свою семью, грудного ребенка и ребенка от первого брака. Подзащитный имеет ряд поощрений на работе. Я скажу, для чего следователь хочет заключить моего подзащитного под стражу. Это обычный рычаг давления, чтобы он признался в том, чего не делал. Все подозрение строится на показаниях другого фигуранта этого уголовного дела! Доводы следствия о том, что подзащитный может воздействовать на свидетелей или скрыть следы преступления, абсолютно ничем не подтверждены. Это уголовное дело было возбуждено в июле 2017 года. Дмитрия Чирина первым делом допросили в качестве свидетеля. У него возможность скрыться была с 31 июля, но он ею не воспользовался. По этому делу уже проведена масса обысков, изъяты оргтехника и бумажные носители. Поэтому я прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку оно не обосновано. Одна лишь тяжесть инкриминируемого преступления не может служить основанием для избрания столь строгой меры пресечения. Прошу избрать для подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, чтобы он имел хоть какую-то возможность оказать помощь супруге в воспитании грудного ребенка.

- Это преступление долгое время оставалось нераскрытым, - произносит представитель прокуратуры. - Но благодаря проведенным следственным действиям было установлено лицо, причастное к совершению мошенничества. Как следует из материалов уголовного дела, этим лицом является Чирин Дмитрий Юрьевич. С учетом того что лица, располагающие информацией о деятельности Чирина, являются его подчиненными или коллегами, а также с учетом того, что подозреваемый категорически отказывается от сотрудничества со следствием, и с учетом того, что нахождение денежных средств до сих пор не установлено, считаю, что ходатайство следователя является обоснованным, и прошу его удовлетворить.

«Он говорил, что ему не хватает!»

Пока судья находится в совещательной комнате, Дмитрий Чирин не перестает обнимать супругу. В зале тем временем обсуждают его личную жизнь и имущественное положение. Не так давно Дмитрий Чирин развелся с первой женой, от которой у него есть 8-летняя дочь, и женился во второй раз. Полгода назад у него родился второй ребенок. По договору ипотеки супруги приобрели квартиру на улице Севастопольской, собственником которой является жена Дмитрия Чирина. Но, по словам адвоката чиновника, оплачивал ипотеку именно Дмитрий Чирин. Благо заработная плата позволяла. Как сообщил во время перекура адвокат Дмитрия Чирина, официальный заработок чиновника составлял порядка ста тысяч рублей в месяц.

- Зачем в таком случае нужно было брать ипотеку? - интересуемся у защитника. - Ведь с такой зарплатой можно за пару лет накопить на квартиру.

- Да, я ему тоже об этом говорил, - признается защитник. - Но он все время говорил, что его зарплаты не хватает. Ведь четвертая часть дохода уходила на содержание ребенка от первого брака.

По всей вероятности, Дмитрий Чирин вообще привык жить на широкую ногу. По информации «ВС», он передвигался по городу на дорогой «Ауди А6». Не исключено, что приобретен этот автомобиль был именно на деньги от махинации с поставкой машин для заливки льда. Как бы там ни было, следствию предстоит проделать еще очень большой объем работы, в ходе которой будут даны ответы на все вопросы. Что до Дмитрия Чирина, по решению суда он был арестован на два месяца.

Алексей Константинов