Конбанва по-мордовски

Мэр Саранска Петр Тултаев встретился с корреспондентом японского издания

После жеребьевки команд чемпионата мира по футболу-2018, прошедшей 1 декабря в Москве, и оглашения сборных, которые проведут футбольные матчи в Саранске, в наш город, как и ожидалось, прибыли представители средств массовой информации этих государств. Саранску достался довольно интересный набор стран с разными, но при этом яркими и колоритными культурами: Португалия, Колумбия, Панама, Перу, Тунис, Дания, Иран и Япония. Одним из первых в Саранск прибыл корреспондент издания из Страны восходящего солнца «Sunday Mainichi» Казукито Ямада. Для беседы и рассказа о нашем городе с ним встретился Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Японское приветственное «конбанва» и традиционный в национальной культуре этой страны поклон саранского мэра дали гостю понять, что в столице Мордовии рады гостям и готовы к диалогу даже на родных языках. Петр Тултаев рассказал о своих впечатлениях от итогов жеребьевки и желании, чтобы на матчи в Саранск приехали представители всех континентов мира. Он поделился радостью, что одной из стран, доставшихся Саранску, стала именно Япония.

«Это одна из самых колоритных стран мира, с интересной, отличной от нашей культурой. Уверен, что жителям нашего города будет интересно пообщаться с ее представителями, познакомиться с традициями», - сказал градоначальник.

Он также выразил свое отношение к некоторым традициям этой страны. По его мнению, особенно привлекательной и правильной является традиция почтительного отношения к представителям старшего поколения, а также любовь японцев к чистоте и порядку. Люди в этой стране живут по принципу: «Не сори там, где ты живешь». Мэр Саранска рассказал, что в столице Мордовии очень активно стараются привить обе эти традиции.

Спортивного журналиста интересовали подготовка города к чемпионату мира по футболу, финансовая помощь федерального и региональных центров, общая готовность объектов и инфраструктуры. Особенно это касалось стадиона «Мордовия-Арена», на котором в рамках своего визита он уже побывал. Петр Тултаев рассказал, как обстоят дела в этом плане, и заверил, что все строящиеся к мундиалю объекты будут сданы в срок.

Он также отметил, что участие Саранска в чемпионате мира как одного из городов-организаторов дало городу большой толчок в плане развития инфраструктуры: строительство новых автодорог, очистных сооружений, аэропорта, который, возможно, в дальнейшем получит статус международного. Площади гостинично-жилого комплекса «Тавла», где во время проведения матчей разместятся футбольные болельщики, после окончания чемпионата мира будут использованы в качестве социального жилья.

В ходе разговора о том, почему именно Саранск был выбран в качестве города-организатора, Глава города отметил, что столица Мордовии является одним из самых безопасных городов страны. Подчеркнул гостеприимность жителей и компактность, что очень помогает при проведении культурно-массовых мероприятий. Атмосфера праздника заполняет город целиком, даже в самых отдаленных уголках.

«В нашем городе в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания проживает около 100 национальностей. Здесь нет разногласий по национальному или расовому признаку, люди открытые и отзывчивые. Кроме того, хочу отметить, что процент одобряющих проведение ЧМ в Саранске гораздо выше, чем в других городах, - отметил Петр Тултаев и шутливо добавил, - и если вдруг случится так, что вы не сможете забронировать гостиницу, я буду рад разместить вас у себя».

Невозможно было не обсудить и такие разные, но вкусные кухни Мордовии и Японии. Мэр Саранска пообещал, что в нашем городе постараются как можно более качественно повторить традиционные японские блюда, а также познакомят представителей восточной страны с блюдами мордовской кухни.

Напоследок Казукито Ямада поинтересовался, каким видом спорта занимается Петр Тултаев. «К сожалению, из-за плотного рабочего графика времени хватает только на утреннюю зарядку. Но в детстве, как и все мальчишки, очень любил футбол», - рассказал о своих пристрастиях градоначальник.

Спортивный корреспондент подытожил на прощание: «Мне кажется, мы подружимся». Вероятнее всего, имея в виду не только лично себя и Петра Тултаева, но и жителей Саранска и Японии. Благодарность из уст мэра в завершение встречи также прозвучала на японском: «домо аригато».