Приговор прокурору

Приговор прокуроруРепортер
Экс-прокурор Октябрьского района Саранска получил семь с половиной лет за взятку
Сегодня Ленинский суд Саранска вынес приговор по делу Николая Парамонова. Бывший прокурор Октябрьского района Саранска признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. Помимо этого суд обязал его выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей и лишил права занимать определенные должности сроком на три года.
Напомним, Николай Парамонов был задержан оперативниками Управления ФСБ по РМ при получении трехсот тысяч рублей от генерального директора Саранского домостроительного комбината. За эту сумму прокурор обещал оказывать ему покровительство при ведении строительного бизнеса.
Случайные новости
Мир детских изобретений
В последний день осени на площадке мордовского Технопарка проходил Молодежный инновационный конвент республики. В этот день здесь собрались...
Фото как улика
Мать девочки просила строго не наказывать подполковника-педофила, устраивавшего с ребенком развратные фотосессии
В Мордовии - 5,5 тысячи многодетных семей!
В этом году в республике появились семьи, где родились девятые дети!
«И португальцы, и японцы не откажутся станцевать под мордовскую гармошку и выпить мордовской позы»
Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом
ЧП в Саранске
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
«Не представляю, кому могло прийти это в голову…»
Страны СНГ забудут Кирилла и Мефодия?
Праздник в Саранске
Столица Мордовии День героев Отечества отметит салютом и молодежной патриотической дискотекой
Лестничный марш рухнул по технической причине
Следственный комитет Мордовии продолжает расследование по уголовному делу об обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме в...
«Не понимаю, откуда там взялся школьник на велосипеде»
Родители ребенка, угодившего под автобус, по суду требуют с водителя 500 тысяч рублей