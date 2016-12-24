Приговор прокурору

Репортер

Экс-прокурор Октябрьского района Саранска получил семь с половиной лет за взятку

Сегодня Ленинский суд Саранска вынес приговор по делу Николая Парамонова. Бывший прокурор Октябрьского района Саранска признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. Помимо этого суд обязал его выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей и лишил права занимать определенные должности сроком на три года.

Напомним, Николай Парамонов был задержан оперативниками Управления ФСБ по РМ при получении трехсот тысяч рублей от генерального директора Саранского домостроительного комбината. За эту сумму прокурор обещал оказывать ему покровительство при ведении строительного бизнеса. 

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