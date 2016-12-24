Жителя Мордовии будут судить за неосторожное убийство двух девочек

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя села Красное Сельцо Рузаевского района республики. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум малолетним девочкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как было установлено в ходе следствия, днем 11 января 2017 года обвиняемый находился дома и присматривал за малолетними девочками в возрасте 3-х и 4-х лет, внучками своей сожительницы. Мама девочек в это время находилась на стационарном лечении в больнице, а бабушка поехала в Рузаевку за старшей внучкой, чтобы забрать ее из школы. Употребив спиртные напитки, мужчина уснул. Дети, находясь без присмотра, взяли спички, и в результате неосторожного обращения с ними произошло возгорание предметов обихода. Во время возгорания обвиняемый проснулся и покинул помещение, не предприняв никаких мер к спасению детей. В силу возраста и своего беспомощного состояния из дома самостоятельно девочки выбраться не смогли и погибли на месте происшествия. Стоит отметить, что в этот день обвиняемый отбирал уже у детей спички, при этом положил их в присутствии девочек на кухонный гарнитур, откуда они вновь их достали, когда мужчина уснул. Следствие полагает, что к трагическим последствиям привела проявленная мужчиной преступная небрежность, он видел стремление девочек к игре со спичками, но не проявил при этом необходимой внимательности и предусмотрительности.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью.

Как подчеркивают в СКР, по результатам расследования в целях предупреждения и исключения подобных трагедий в органы системы профилактики внесены соответствующие представления.