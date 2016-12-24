По факту смерти трех человек возбуждено уголовное дело

ЧП в Саранске
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в селе Сабур Мачкасы Чамзинского района республики по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей» и «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщалось ранее, тела погибших были обнаружены 11 декабря в частном жилом доме родственником погибших после того, как они более двух суток не выходили с ним на связь. Погибшими оказались две 82-летние женщины и 57-летний сын одной из них.
Следователями СК был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших, допрошен родственник, который их обнаружил. Согласно полученным данным, причиной смерти одной из погибших женщин явился травматический шок, множественные переломы ребер, второй женщины и мужчины – отравление угарным газом.
Как подчеркивают в СКР на момент обнаружения тел, дверь в дом была закрыта изнутри.
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
Министр МЧС России Владимир Пучков в ходе визита в Мордовию передал региону новейшие образцы спасательной техники
Как грамотно пользоваться финансовыми услугами - рекомендации эксперта
Мать девочки просила строго не наказывать подполковника-педофила, устраивавшего с ребенком развратные фотосессии
Представители нетрадиционной ориентации - наиболее сложная для обследования группа риска
«ВС» выяснил, чем известны болельщики футбольных сборных, которые будут проводить матчи ЧМ в Саранске
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...
Под предлогом проверки газового оборудования в квартирах частные гастролеры навязывают горожанам услуги по баснословным расценкам
Водитель автобуса, сбивший школьника, получил два года ограничения свободыи пока не сможет управлять транспортными средствами
В этом году в республике появились семьи, где родились девятые дети!