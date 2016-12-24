По факту смерти трех человек возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в селе Сабур Мачкасы Чамзинского района республики по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей» и «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, тела погибших были обнаружены 11 декабря в частном жилом доме родственником погибших после того, как они более двух суток не выходили с ним на связь. Погибшими оказались две 82-летние женщины и 57-летний сын одной из них.

Следователями СК был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших, допрошен родственник, который их обнаружил. Согласно полученным данным, причиной смерти одной из погибших женщин явился травматический шок, множественные переломы ребер, второй женщины и мужчины – отравление угарным газом.

Как подчеркивают в СКР на момент обнаружения тел, дверь в дом была закрыта изнутри.