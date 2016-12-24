В Чамзинском районе устанавливают обстоятельства гибели трех человек

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту обнаружения в Чамзинском районе тел трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тела двух женщин 80-ти и 82-х лет, а также тело 57-летнего мужчины в селе Сабур Мачкасы обнаружили родственники. Погибшие в течение двух суток не выходили на связь. По информации «ВС», внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Сейчас на месте работает следственная группа. Для установления причин смерти назначены экспертизы.