Саранск удивит футбольных болельщиков гостеприимством

Buenos dias, amigos! Таким приветствием на испанском языке Глава Саранска Петр Тултаев открыл рабочее совещание в городской администрации. Сразу стало понятно, что речь пойдет об итогах жеребьевки чемпионата мира по футболу для Саранска.

- Теперь, когда мы знаем, сборные каких стран приедут в столицу Мордовии, необходимо подкорректировать подготовку к чемпионату мира, - распорядился градоначальник. - У нас будут играть интересные команды. У Португалии, Колумбии веселые и шумные болельщики, надо помнить, что чемпионат мира - это футбольный праздник, и необходимо этот факт использовать в полной мере. К нам приедут три испаноговорящие команды (Перу, Колумбия, Панама), а значит, нужно сделать разговорники с минимальным перечнем слов и приветствий на английском и испанском языках для водителей такси, работников отелей и общепита. Также надо рассмотреть возможность перевода на испанский язык навигации в районе стадиона, аэропорта и объявлений остановок в общественном транспорте. Нужно тщательнее изучить культуру сборных, которые будут играть в Саранске, - их песни, танцы, традиции, кулинарные приоритеты, чтобы им у нас было комфортно. Тем более что многие впервые посетят не только Саранск, но и нашу страну. Предлагаю провести дни культуры этих стран для болельщиков, при этом не следует забывать знакомить гостей с культурой и традициями России и Мордовии.

Мы не должны подвести ни себя, ни Россию. Саранск город небольшой, но в этом наше преимущество - у нас все компактно. Второй наш плюс - радушие и гостеприимство. Я присутствовал на церемонии жеребьевки в Москве. Зарубежные журналисты и представители FIFA, которые уже бывали в Саранске, с теплом отзывались о нашем городе. Им запомнилось радушие наших жителей, они говорят, что с такой теплотой их встречали не в каждом городе.

Также Петр Тултаев напомнил, что во время чемпионата мира по футболу в течение месяца на Советской площади Саранска будет работать фан-зона, в столицу Мордовии приедут тысячи любителей футбола из России и зарубежья.

- Болельщики - народ шумный, - напомнил Петр Тултаев. - Поэтому жителям Саранска, особенно его центральной части, нужно быть к этому готовыми и отнестись с пониманием. К тому же в центре и рядом со стадионом будут ограничения движения. Мы просим жителей воздержаться в этот период от поездок на личном авто и пересесть на общественный транспорт.

Большое внимание уделяется во время чемпионата мира безопасности жителей и гостей Саранска. В связи с этим мэр Саранск распорядился провести рейд по неблагополучным квартирам, в которых проживают пьяницы, дебоширы и тунеядцы, и провести разъяснительные беседы.

- Надо знать поименно всех, кто представляют общественную опасность, - заявил градоначальник. - Если им нужна работа, метла и лопата найдутся для каждого!

Очень важна и работа общественного транспорта. В Саранске уже закуплены новые автобусы и троллейбусы.

- При подборе водителей общественного транспорта на время чемпионата необходимо опираться только на местных жителей, - заявил Петр Тултаев. - Опыт городов России по привлечению на подобные мероприятия сотрудников сферы обслуживания из других регионов в Саранске использоваться не будет. Новые автобусы и троллейбусы будут работать как во время чемпионата, так и после него. Поэтому мы должны принимать на работу водителей на постоянной основе. Пора дискуссий относительно организации различных мероприятий к чемпионату мира по футболу прошла. Надо работать!