17 лет в бегах

Следственный комитет направил в суд уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Саранске в марте 2000 года. Обвиняемого в этом преступлении 43-летнего Сергея Иваненко всего несколько месяцев назад задержали в Саранске. Семнадцать лет он скрывался от правосудия, жил по поддельным документам в разных регионах страны. За это время мужчина успел жениться и обзавестись тремя детьми. Но благодаря грамотной работе оперативников республиканского МВД расплата за содеянное все же настигла его. О преступлении без срока давности рассказывает корреспондент «ВС».

Изнасилование

Преступление, перевернувшее с ног на голову сразу несколько судеб, было совершено в Саранске в ночь на 5 марта 2000 года. В тот вечер две молодые девушки отдыхали в гриль-баре, располагавшемся на пересечении улиц Васенко и Большевистской. В заведении барышни познакомились с тремя молодыми людьми. Вечер продолжили вместе. Однако в какой-то момент одна из подруг ушла домой, более раскованная приятельница осталась с парнями одна. Когда и она засобиралась уходить, молодые люди предложили отвезти ее домой на такси. Девушка жила в одном из пригородов Саранска, вероятно, поэтому и согласилась. Однако по дороге молодые люди решили ненадолго заскочить в квартиру Сергея Иваненко на улице Кутузова. Девушка согласилась. Прибыв по указанному адресу, молодежь снова принялась за спиртное. А затем хозяину квартиры захотелось женского тепла.

- Сергей Иваненко открытым текстом предложил гостье вступить с ним в интимную связь, - говорит руководитель Пролетарского МСО СКР РФ по РМ Алексей Коняшкин. - Но девушка ответила отказом.

Женское «нет», однако, ничуть не смутило хозяина квартиры. Сергей Иваненко схватил девушку за руку и силой затащил в комнату. В случае сопротивления пригрозил убить. Выбора у потерпевшей не осталось. Однако, когда все закончилось, к Иваненко вдруг вернулся разум. Он сказал друзьям, что необходимо что-то делать с потерпевшей, поскольку она может рассказать о произошедшем. Девушка услышала эти слова и, по всей вероятности, посчитала их смертным приговором для себя. В отчаянии она выпрыгнула из окна. Хорошо, что квартира располагалась на втором этаже, иначе все могло закончиться гораздо хуже. Но и небольшой высоты потерпевшей хватило, чтобы сломать позвоночник. Несмотря на тяжелые травмы, она смогла доползти до сторожки расположенного неподалеку предприятия и попросить о помощи. В помещении в тот вечер находился охранник, он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и вызвал медиков.

Побег

Осознав, что ничего хорошего в ближайшем будущем не ждет, Сергей Иваненко ударился в бега. Ситуацию заметно осложнял тот факт, что он уже находился в розыске. Дело в том, что на момент совершения изнасилования он проходил в качестве обвиняемого по делу о причинении тяжких телесных повреждений. Но до приговора суда находился под подпиской о невыезде. На оглашение приговора Сергей Иваненко должен был явиться самостоятельно. Но решил этого не делать. Скрываться от правосудия Иваненко предпочел за пределами Мордовии. Некоторое время он провел в Москве, потом отметился в Калужской области. Именно здесь он обзавелся новыми документами на имя Романа Борзина. Причем паспорт ему выдали самый что ни на есть настоящий. С этой историей сотрудникам правоохранительных органов Калужской области теперь предстоит разбираться отдельно. Что до Иваненко, он все эти годы жил полноценной жизнью, если, конечно, это определение можно употребить в отношении человека, находящегося в федеральном розыске за совершение сразу двух преступлений. Роман Борзин успел жениться, у него родились трое детей. Правда, с официальным трудоустройством имелись определенные проблемы. Устраиваться на нормальную работу Иваненко-Борзин все-таки опасался. Все это время в Саранске не прекращались мероприятия по розыску подозреваемого в изнасиловании. Несколько месяцев назад к оперативникам поступила информация, что Сергей Иваненко скрывается в Москве. Чуть позже стражам порядка стало известно, что в ближайшее время он собирается посетить Мордовию, чтобы навестить родственников. Брать его было решено в столице республики. В тот момент, когда Иваненко ехал на своей машине по улице Невского, его и задержали. Это событие стало для него полной неожиданностью. После задержания его сразу отправили отбывать срок за причинение тяжких телесных повреждений. Следствие по делу об изнасиловании проходило параллельно. Своей вины в изнасиловании Иваненко отрицать не стал, глупо было бы. Но толком пояснить ничего не смог, ссылаясь на давность лет. А вот рассчитывать на истечение срока давности ему не приходилось. Дело в том, что на момент совершения изнасилования он уже находился в розыске, так что ни о каком списании грехов не могло быть и речи. Кстати, свидетелями по делу проходят два приятеля Иваненко, которые вечером 5 марта 2000 года отдыхали с ним в баре. Что до судьбы потерпевшей, то, по словам правоохранителей, с учетом пережитых обстоятельств ее жизнь сложилась вполне успешно.