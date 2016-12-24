ЛДПР: Мощный рывок вперед 

Люди устали ждать. Многие разуверились. Действительно, целый век наш народ кормится одними лишь обещаниями. И большевики, и пришедшие им на смену демократы обещали дать землю, свободу, процветание. Но все это, как отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, не более чем обещания: «Нынешняя власть тоже обещала удвоение ВВП к 2020 году. Теперь - к 2035 году, но это опять обещания. Я знаю, что вы устали. Я сделаю так, чтобы вы почувствовали - началось! Будут изменения к лучшему!».

Владимир Жириновский: опыт и программа

Высший совет и Президиум фракции ЛДПР в Госдуме предложили делегатам 31-го Съезда ЛДПР Владимира Жириновского в качестве кандидата на пост Президента России. Для того чтобы претендовать на пост главы государства, нужен огромный жизненный опыт, нужно объехать весь земной шар, быть депутатом до этого лет 20. Или проработать сенатором, губернатором, министром столько же.

У лидера ЛДПР огромный опыт. Владимир Жириновский может спокойно конкурировать с любыми кандидатами, которые будут баллотироваться. Нужно быть еще и руководителем, чтобы претендовать на этот пост. Владимир Жириновский руководит политической партией 30 лет.

Главное же - это, конечно, программа кандидата. Программа, предлагаемая ЛДПР, сможет изменить к лучшему жизнь всех граждан страны.

Программа ЛДПР давно известна, она поддерживается нашими гражданами. Частично уже она выполнена. Вот основные задачи: навести порядок и добиться, чтобы у каждой семьи был достаток для жизни, а не для выживания. Главной целью должно стать благополучие всех граждан. А гарантия этого - работа, своя квартира, бесплатное здравоохранение. Ни одного безработного, бездомного, голодного!

Особое внимание следует уделять здоровью граждан, здоровью нации. И речь не только о медицине, но и о здоровом питании. Пора прекратить тенденцию ожирения людей: ограничить рекламу вредной еды, объявить войну вредным добавкам в продукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.

Безусловно, давно пора пресечь торговлю подпольной водкой. Следует создать госмагазины, в которых будет продаваться дешевая, но качественная водка. В остальных - по ценам производителей.

Не будет плохих продуктов: ЛДПР предлагает ввести жесткий контроль. Также следует закрыть аптеки, где продают некачественные или поддельные лекарства. И, разумеется, ЛДПР требует вернуть полностью бесплатное здравоохранение.

Лекарства и здоровая еда должны быть достаточно дешевы, доступны всем людям. Но это означает, что доходы людей следует сделать выше. Владимир Жириновский уверен, что минимальную зарплату можно - и нужно - поднять до 20 тысяч рублей. А процент за кредит следует снизить до 5%.

ЛДПР будет добиваться, чтобы матерям-одиночкам увеличили пособие и снизили оплату услуг ЖКХ, а инвалидов и вовсе освободили от необходимости платить за ЖКХ.

Владимир Жириновский призывает списать пенсионерам и гражданам с доходами ниже прожиточного минимума долги по квартплате, за электричество и газ. Пенсия должна формироваться так, как это происходит в нормальных европейских странах - когда человек сам переводит деньги на свою собственную пенсию, на свой личный счет. Этот счет будет неприкосновенным, никакой чиновник не сможет запустить туда лапу.

Дети - радость в доме

Поддержка матерей-одиночек - один из важнейших пунктов. Демографические проблемы стоят в России довольно остро, их необходимо срочно решать. Пусть матери-одиночки смогут спокойно растить детей.

Владимир Жириновский уверен, что государство должно также платить женщинам за отказ от аборта. Ежегодно в России делают 1,5 млн абортов - это 57% всех беременностей. Но запрет на аборты - неверный путь. Тайные, криминальные аборты могут привести к массовой гибели женщин. Зачем? Значительно лучше будет, если ребенок родится и его воспитает государство. Либо кто-то другой - кто готов взять на себя эту ответственность. ЛДПР предлагает платить всем усыновителям по 20 тысяч рублей в месяц.

Но главное, конечно, это брак. В обществе необходимо продвигать культ семьи, причем многодетной. Правда, не все могут завести детей - по медицинским причинам. Значит, следует бесплатно лечить бесплодие.

Не только бесплодие - причина бездетности. Многим молодым семьям элементарно негде жить! Необходимо решать вопросы с жильем для молодых семей, создавать молодежные кооперативы. ЛДПР призывает ликвидировать ипотеку: никакой ипотеки, только жилищные кооперативы и социальное жилье. Все жилье должно строиться государством - и продаваться гражданам по справедливой цене. А граждане тогда смогут приобретать жилье на кооперативных началах или с правом личной собственности.

ЛДПР выступает не только против ипотеки, но и вообще против кредитов, которые выдаются банками под залог жилья. Ведь зачастую в результате люди лишаются крыши над головой.

А чтобы пресечь любое жульничество в жилищной сфере, следует запретить сделки с жильем одиноких граждан и отменить систему долевого строительства. Строить и продавать жилье должно государство. Причем прежде всего нужно развивать массовое малоэтажное строительство.

Цены сразу станут доступными, если избавиться от грабителей - риелторов - и от грабительских методов вроде той же ипотеки.

Преступников - к ответу!

Вообще, очень многое следует убрать из жизни наших граждан: не только риелторов, но и коллекторов, и вороватых чиновников, и расхитителей страны - олигархов. Владимир Жириновский так и говорит: «Все то, что мешает людям жить, мы уберем».

Особое внимание ЛДПР уделяет борьбе с коррупцией. Чиновника за взятку следует увольнять и конфисковать его имущество. А бизнесмен должен компенсировать украденное в трехкратном размере.

Но речь не только о коррупции и воровстве. В целом борьба с преступностью - одна из приоритетных задач, стоящих перед страной. В том числе - с этнопреступностью, особенно - с терроризмом. ЛДПР считает необходимым отменить мораторий на смертную казнь и ограничить количество мигрантов в России.

А чтобы никто не ушел от ответственности, чтобы преступники не оставались безнаказанными, ЛДПР предлагает заменить весь судейский корпус, а также для особых случаев создать военно-полевые суды.

Восстановим экономику!

Все эти меры требуют расходов. Но деньги в стране есть! Просто они - не у тех и тратятся не туда, куда следует.

Владимир Жириновский предлагает:

- Развивать транспортную сеть. Россия может стать связующим транспортным звеном, мостом между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские просторы - уникальный природный ресурс!

- Проводить импортозамещение, продавать за границу не сырье, а продукт производства. В том числе - продукты сельского хозяйства. Если землю отдать фермерам, защитить фермеров от перекупщиков и от атак со стороны агрохолдингов, списать фермерам не менее 50% долгов, Россия станет главной сельскохозяйственной державой мира.

- Восстановить загубленную в 1990-е годы промышленность.

- Провести массовую бесплатную раздачу гражданам акций госкомпаний.

- Провести полноценную экономическую амнистию, гарантировать тайну вкладов хотя бы в одном госбанке и вернуть в Россию все незаконно вывезенные капиталы.

- Ключевые посты в экономике отдать профессионалам с хорошим образованием.

- Ввести налог на сверхдоходы.

- Вывести золотовалютные резервы России из американских ценных бумаг.

- Предприятия, работающие в России, обязать иметь счета только в российских банках.

- Национализировать торговые сети. Освободить полки для отечественных производителей.

- Создать Всероссийский банк данных по трудоустройству.

- Запретить проверки бизнеса, кроме общепита и медицины. Не мешайте людям работать.

- Малому бизнесу в сфере науки и производства - освобождение от налогов.

- Резко снизить стоимость аренды площадей для малого бизнеса. Подключать к электро-, водо-, газоснабжению за счет государства.

- Снизить для предпринимателей обязательные взносы.

- Особое внимание уделить Сибири и Дальнему Востоку: ввести безналоговую экономику, надбавки к зарплате, льготное жилье, строить дороги. ЛДПР - единственная партия, у которой есть отдельная программа по развитию Дальнего Востока.

Защитим русских!

Огромное внимание ЛДПР уделяет национальной политике, защите русских и русскоязычного населения в других странах. Многие из членов партии знают о проблеме не понаслышке, они приехали из регионов, которые сегодня не входят в состав России, русских оттуда выдавливали.

Одно из предложений ЛДПР - укрупнение территорий. Малые земли сливаются с большим регионом. Потому что нельзя устраивать деление по национальному признаку, мы сталкиваем тем самым народы. Страна должна быть разделена на 30-40 губерний по географическому принципу.

Также Владимир Жириновский уверен, что следует отменить политическую 282-ю статью УК РФ, а русский народ - упомянуть в Конституции.

Парадоксально, но в нынешней Конституции России перечислены все народы нашей страны - кроме русского. ЛДПР требует, чтобы преамбула Конституции звучала так: «Мы, русские и другие народы России…».

Также необходимо принять закон о защите русского языка, а местные языки в регионах учить только по желанию.

Вместе - победим!

Как видите, президент от ЛДПР решит многие наболевшие проблемы страны. Владимир Жириновский уверен: «Вместе мы сделаем мощный рывок вперед. Я хочу, чтобы лица граждан России были более радостные и удовлетворенные. Нам есть чем гордиться. Я заставлю уважать Россию во всем мире и смогу защитить граждан России и наших соотечественников в любой точке Земли. Я не позволю сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, критиковать, лгать, чернить Россию, возить нас мордой об лавку. Я заставлю их учить русский язык, слушать бой кремлевских курантов, не похлопывать нас по плечу, а вслушиваться в гул от мерной поступи русской молодежи, которая вместе со всем народом движется к мировому Олимпу».

ЛДПР первой в современной России вышла на политическую арену и через 2 года отпразднует 30-летие. Это не партия чиновников и олигархов. Это партия всей страны, среднего класса. ЛДПР предлагает строить Россию без коммунизма, нацизма, расизма и авторитаризма.

Владимир Жириновский подчеркивает: «Мы - единственная реальная политическая альтернатива, потому что левые сами провалились в 1991 году, когда только мы встали на защиту СССР и выступали против «беловежских соглашений». Мы не мешали демократам в 1990-е гг. - они тоже сами провалились и ушли. Консерваторы, которые сегодня у власти, - лучше, но и их властью многие недовольны. Националисты показали себя и полностью дискредитировали на Украине. Остается только ЛДПР - по-настоящему новая и при этом самая опытная в России политическая сила».

Дмитрий Журавлев