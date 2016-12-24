На минувшей неделе Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по нашумевшему делу о наезде на школьника. 43-летний водитель маршрутного автобуса Михаил Нестеров признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и приговорен к двум годам ограничения свободы. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Итоги громкого дела - в материале корреспондента «ВС».

«Ребенок был в сознании и плакал»

Дорожно-транспортное происшествие, ставшее впоследствии предметом длительного судебного разбирательства, произошло в Саранске 24 мая этого года. Водитель автобуса № 28 Михаил Нестеров следовал по улице Коммунистической в направлении улицы Рабочей. На перекрестке перед мостом он остановился на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый свет, водитель начал поворачивать на Рабочую.

- Когда поворачивал, я реально никого не видел ни на пешеходном переходе, ни рядом! Не понимаю, откуда там взялся школьник на велосипеде, - в недоумении рассказывал Михаил Нестеров журналисту «ВС». - Автобус был полностью загружен пассажирами. Перед тем как повернуть, я посмотрел на регулируемый пешеходный переход, пешеходов на нем не было, поэтому продолжил движение. Затем почувствовал, что автобус сильно и резко накренился на левую сторону, подумал, проблемы с левой подвеской.

Проехал еще 3 метра от «зебры», остановился, вышел из автобуса посмотреть, что произошло. Вдруг увидел под задней частью автобуса за «зеброй» ребенка. Он был в сознании и плакал. Рядом на дороге лежал покорёженный велосипед, он находился под задним правым колесом автобуса. Я попросил прохожих вызвать «скорую», так как сам из-за сильного душевного волнения этого сделать не смог. Как ребенок оказался на дороге, мне неизвестно, я его не видел. Когда выезжал на пешеходный переход, на нем никого не было. При этом от рулевого управления я не отвлекался. После этого случая я перестал ездить на автобусе, поскольку до сих пор переживаю.

Сразу после ДТП водитель автобуса попросил прохожих вызвать на место происшествия «скорую помощь». По словам Михаила Нестерова, сам он в тот момент находился в шоковом состоянии и просто не мог совершить звонок. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка. У него были зафиксированы переломы ног и повреждения внутренних органов. Сам факт того, что мальчик остался жив, можно назвать большой удачей. При таких телесных повреждениях дело могло закончиться гораздо более серьезными последствиями. На место происшествия тем временем прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они с участием водителя автобуса составили схему ДТП, которую водитель автобуса подписал.

Несмотря на то что ДТП произошло в мае этого года, уголовное дело в отношении Михаила Нестерова было возбуждено только в сентябре. По его словам, первоначально сотрудники ГИБДД говорили водителю, что его вины в произошедшем нет. После возбуждения уголовного дела адвокат Михаила Нестерова просил сотрудников правоохранительных органов посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной на перекрестке. Однако ему заявили, что записи хранятся всего два месяца.

Правила нарушили оба

Как было установлено в ходе следствия, в тот день пострадавший мальчик Илья Мишин (фамилия изменена) вместе с друзьями совершал велосипедную прогулку по городу.

- Я вышел на улицу, встретился с тремя друзьями, - рассказал Илья. - Мы все были на подростковых велосипедах и поехали кататься с Химмаша в парк Пушкина. Назад ехали через проспект Ленина, потом вниз по улице Коммунистической. Я ехал первым, а друзья за мной. Когда подъехал к пешеходному переходу со светофором через улицу Рабочую, то увидел, что горит красный, я притормозил. Потом загорелся зеленый, и я на велосипеде выехал на пешеходный переход и стал медленно ехать по «зебре». В тот момент на меня наехал автобус, я упал, и он проехал по мне. Я сначала не понял, что произошло, а потом почувствовал сильную боль. Что происходило дальше, помню плохо.

Для установления всех обстоятельств произошедшего была назначена автотехническая экспертиза. Проводили ее сотрудники ЭКЦ МВД по РМ. На одном из судебных заседаний специалист экспертно-криминалистического центра Сергей Веретенников объяснил свое видение ситуации.

- Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, - сообщил эксперт. - В них говорится, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Но правила нарушил и велосипедист. Ему запрещено пересекать проезжую часть на велосипеде. Он должен был спешиться при переходе через «зебру».

Проще говоря, ситуация не так однозначна, как могло показаться на первый взгляд. На месте Михаила Нестерова мог оказаться любой водитель, равно как и любой ребенок мог оказаться на месте пострадавшего школьника.

Приговор

В судебном заседании отец пострадавшего мальчика просил взыскать с водителя автобуса полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. И еще восемь с половиной тысяч рублей в качестве материального ущерба. Михаил Нестеров полностью признал исковые требования. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

Алексей Константинов



