В Саранске заместителя начальника управления капитального строительства подозревают крупном хищении

Репортер

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Подозреваемым по этому делу проходит заместитель начальника управления капитального строительства Дмитрий Чирин. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как стало известно «ВС», с начала 2014 года и по июнь 2014 года Дмитрий Чирин, выступая от государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия», и действуя в соучастии с ранее знакомым представителем коммерческой организации,  при организации и поставке для нужд Республики Мордовия двух машин для заливки и уборки льда, похитил бюджетные денежные средства в сумме около 6 миллионов  рублей, причинив тем самым Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время заместитель начальника управления капительного строительства задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По месту жительства и месту работы подозреваемого проведены следственные действия для сбора доказательственной базы, изъяты документы и электронные носители информации. Стоит отметить, что уголовное преследование осуществляется и в отношении его соучастника – представителя коммерческой организации.  

Как подчеркивают в СКР, уголовное дело было возбуждено на основе материалов,  представленных сотрудниками УФСБ и УЭБиПК МВД по РМ. В ведомстве уточняют, что в ходе следствия будут установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного действиями подозреваемого республиканскому бюджету.

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