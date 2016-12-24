В Саранске осужден экс-директор национального парка «Смольный»

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Ленинский суд Саранска вынес приговор бывшему директору национального парка «Смольный» Геннадию Маскаеву. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, работая директором нацпарка «Смольный» Геннадий Маскаев решил завладеть 2 благоустроенными домами и 2 земельными участками. Недвижимость находилась на балансе его учреждения.
Геннадий Маскаев обманным путем получил необходимые документы для регистрации права собственности на жилые дома и земельные участки, и в июле 2012 года зарегистрировал право собственности на эти объекты за собой и за своей дочерью.
В суде Геннадий Маскаев полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом сто тысяч рублей. Следует отметить, что Национальный парк «Смольный» - является особо охраняемой природной территорией федерального значения.
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