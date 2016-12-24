В Саранске арестованы два насильника

Октябрьский районный суд выдал санкцию на арест двух парней, подозреваемых в совершении группового изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как поясняют в ведомстве, в ночь на 29 ноября 2017 года в Саранске двое ранее судимых молодых людей в возрасте 23-х и 25-ти лет, находясь в квартире у 21-летней девушки, совершили в отношении нее половые преступления, перед этим избив до бессознательного состояния ее старшего брата. Потерпевшей удалось выбежать из квартиры и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы. Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Саранску совместно с сотрудниками отдела Росгвардии по РМ.

В настоящее время следователем СК молодым людям предъявлено обвинение в совершении половых преступлений. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СКР отмечают, что материал по факту причинения телесных повреждений брату девушки находится в органах внутренних дел. После установления тяжести причиненного вреда здоровью и возбуждения уголовного дела, оно будет передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК.