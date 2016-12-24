В Саранске легковушка влетела в жилой дом

Один человек погиб еще двое пострадали в результате страшного ДТП, произошедшего сегодня утром на улице Короленко в Саранске. Автомобиль ВАЗ-21099 на большой скорости не вписался в поворот и влетел прямо в жилой дом, пробив кирпичную кладку. Водитель легковушки погиб на месте, два его пассажира госпитализированы.

Очевидцы происшествия утверждают в социальных сетях, что машина двигалась на большой скорости. Примерно, в сорока метрах от поворота расположен пешеходный переход, по которому в это время проходила девушка. По ее словам, водитель слишком поздно заметил ее и начал маневрировать, но не справился с управлением и вылетел с дороги. В настоящее время проверку по данному факту проводят сотрудники Госавтоинспекции.