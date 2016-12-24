Чиновница отделалась штрафом за «молодежную аферу»

Ленинский районный суд Саранска оштрафовал начальника организационного отдела Госкомитета Мордовии 49-летнюю Наталью Нарайкину на 50 тысяч рублей. Чиновница обвинялась в покушении на мошенничество и мошенничестве в значительном размере.

Судом установлено, что Наталья Нарайкина осенью этого года через знакомых сообщила жительнице Мордовии, что за денежное вознаграждение в 130 тысяч рублей может помочь ей получить субсидию на приобретение или строительство жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Доверчивая женщина согласилась на условия Нарайкиной и 14 сентября передала ей требуемую сумму через своего брата. В дальнейшем деньги были изъяты сотрудниками УФСБ РФ по РМ в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

Позже выяснилось, что это не единственная махинация, в которой принимала участие Нарайкина. Оказалось, что в августе этого же года чиновница через знакомых обещала помочь за 100 тысяч рублей получить жилищную субсидию еще одной женщине, нуждавшейся в улучшении жилищных условий. Деньги Нарайкина взяла, но какой-либо помощи в получении субсидии не оказывала и никаких действий для этого не предпринимала.

Примечательно, что материалы уголовного дела в суд поступили с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении Нарайкиной на основании статьи «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа».

В судебном заседании Наталья Нарайкина вину свою признала в полном объеме и просила прекратить в отношении нее уголовное дело. Потерпевшие не возражали против этого.

Представители Фемиды учли, что Наталья Нарайкина ранее не судима, с высшим образованием, замужем, трудоустроена, на иждивении имеет троих детей. В итоге суд пришел к выводу о возможности прекращения в отношении нее уголовного преследования и уголовного дела с назначением судебного штрафа.

Уголовный кодекс предусматривает освобождение впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если человек возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред.

Судебный штраф в размере 50 тысяч рублей подлежит оплате в течение 3 месяцев с момента вынесения настоящего постановления.