Под присмотром

Большой блок тем на рабочем совещании в городской администрации был посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. И один из главных вопросов - вопрос безопасности.

- Нам предстоит провести ревизию по всем камерам видеонаблюдения, - заявил Глава Саранска Петр Тултаев. - Система «Безопасный город» хорошо себя зарекомендовала, нам надо заложить в бюджет сумму на покупку дополнительных камер видеонаблюдения. Но почему-то в микрорайоне Тавла, который вплотную прилегает к новому стадиону, пока нет вообще ни одной камеры. Обращаю внимание главы Октябрьского района - там камеры должны быть установлены в первую очередь.

Кроме того, необходимо выйти с законодательной инициативой в адрес Государственного собрания Мордовии с предложением обязать застройщиков закладывать расходы на установку камер видеонаблюдения в проектно-сметную документацию.

Установить камеры видеонаблюдения обязаны все торговые точки и кафе, причем это касается не только центра Саранска, но и микрорайонов города. Камеры в дальнейшем должны быть интегрированы в единую систему.

Как известно, 1 декабря в Москве пройдет жеребьевка чемпионата мира по футболу. Команды узнают соперников по группе, а города-организаторы - какие болельщики приедут в гости.

- После того как мы узнаем, какие команды приедут в Саранск, нам необходимо учесть специфику их стран и народов, - заметил градоначальник. - В первую очередь это касается работников торговли и общепита. Каждому гостю у нас должно быть комфортно!

Также не должно быть проблем с биотуалетами. Кстати, они уже закуплены в необходимом количестве. Причем биотуалеты должны быть доступны и людям с ограниченными возможностями.

Что касается проживания футбольных болельщиков, то в Саранске они могут как остановиться в гостиницах различного уровня, так и снять жилье у горожан. В столице Мордовии уже несколько месяцев идет создание «банка данных» квартир и комнат, собственники которых желают сдать их болельщикам во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

- На сегодняшний день в «банк данных» вошло 310 объектов: 220 - однокомнатных квартир, 55 - двухкомнатных, 16 - трехкомнатных, 1 - четырёхкомнатная, 15 комнат и три коттеджа, - докладывает начальник Жилищного управления Администрации Саранска Татьяна Карасева. - Всего 930 мест. На каких условиях будут размещаться болельщики - решение только самих собственников.

- Эту работу необходимо продолжать, прорабатывать и правовую сторону вопроса. Много жилья есть в частном секторе. И если какая-то бабушка захочет сдать жилье, то мы должны сделать все, чтобы она получила за это деньги, а не была обманута, - указал Петр Тултаев.

Также мэр Саранска дал задание в ближайшее время выбрать место размещения медицинского пункта, причем располагаться он должен поблизости от фан-зоны. Пока лучшим вариантом для медпункта является здание художественной школы.

Также градоначальник поинтересовался, удалось ли перенести дату выпускных вечеров в школах. Ведь игры чемпионата мира в Саранске пройдут 16, 19, 25 и 29 июня. Но вопрос о выпускных в школах столицы Мордовии пока остается открытым. Дата будет названа после того, как станут известны дни Единого государственного экзамена в 2018 году.