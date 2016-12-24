Сладкая махинация потянула на 400 тысяч рублей

Октябрьский районный суд вынес приговор 37-летней Екатерине Баранчиковой - супервайзеру отдела продаж Торгового дома «Ламзурь». Женщина обвинялась в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Баранчикова смогла сплавить налево сладостей почти на 400 тысяч рублей.

По версии следствия, свою сладкую махинацию Баранчикова придумала в первых числах марта 2017 года. Для ее реализации Екатерина составила и передала в бухгалтерию фиктивный договор поставки между ООО ТД «Ламзурь» и несуществующей организацией. На основании этого договора Баранчикова составила заявку на поставку товара. Обманув операциониста организации, она получила товарную накладную на отгрузку кондитерских изделий. 3 апреля этого года супервайзер по выписанным товарным накладным похитила из складского помещения кондитерские изделия на 200 тысяч рублей. Ни кладовщица, отгружавшая продукцию, ни водитель, отвозивший ее, не догадывались, что участвуют в махинации. Так похищенные кондитерские изделия были переправлены в складское помещение, а на следующий день Баранчикова продала их по дешевке коммерсантам. Товар стоимостью 200 тысяч она реализовала со скидкой 50%.

В конце апреля Баранчикова провернула еще одну аферу по отработанной схеме. С «Ламзури» ей удалось вывезти кондитерских изделий на 188 тысяч рублей и продать их налево за 100 тысяч. В результате махинаций Екатерина похитила продукцию предприятия в общей сложности на 390 тысяч рублей.

В судебном заседании женщина вину в совершенном преступлении полностью признала. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что Екатерина Баранчикова ранее не судима, не привлекалась к административной ответственности, свою вину признала полностью. Кроме того, она раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию совершенного преступления, предприняла действия к добровольному частичному возмещению причиненного материального ущерба. Исключительно положительно характеризуется по месту жительства и работы. В суде Баранчикова извинялась перед представителями «Ламзури», которые настоятельно просили суд не применять к подсудимой строгого наказания и не лишать ее свободы.

В итоге суд признал Екатерину Баранчикову виновной и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Исковые требования ТД «Ламзурь» по взысканию с подсудимой суммы причиненного ущерба в размере 390 тысяч рублей, заявленные в ходе предварительного следствия, суд оставил без рассмотрения, разъяснив сторонам право на обращение с этими требованиями в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.