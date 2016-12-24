Зимой в Саранске будет организовано 25 катков и 17 лыжных баз

Всего несколько дней остается до наступления календарной зимы, а пока погода радует нас легкими зимними морозами и участившимися снегопадами. А значит, совсем немного остается до того времени, когда жители Саранска смогут покататься на коньках или от души пробежаться по заснеженному лесу на лыжах. Ежегодно в столице Мордовии проводится серьезная организационная работа в этом направлении: устанавливаются хоккейные коробки, заливаются катки, прокладываются лыжни, закупается необходимый спортивный инвентарь.

Как сообщил начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации Саранска Роман Дубровин, в предстоящем сезоне в столице Мордовии будет организовано 25 мест для массового катания на коньках и 17 лыжных баз. В настоящее время ведется подготовительная работа.

Для любителей конькобежного спорта заработают такие полюбившиеся всем площадки, как катки на стадионе «Саранск», где уже ведется заливка льда, площади Тысячелетия, на водоеме парка им. А.С. Пушкина, центральные катки в Пролетарском и Октябрьском районах, на ТЭЦ-2, а также корт на стадионе педагогического института им. М.Е. Евсевьева. В текущем году с инициативой об организации площадки для катания на коньках выступило руководство детского лагеря «Солнечная Мордовия».

Как отметил Роман Дубровин, каток с прокатом планируется оборудовать и в открывшемся минувшим летом экопарке на Моховой, но не в текущем сезоне, а в следующем. Для этих целей необходимо заранее подготовить и заасфальтировать отдельную площадку, которая в летнее время использовалась бы для занятий спортом. В этом же году здесь появятся лыжня и пункт проката лыжного инвентаря, для которого планируется приобрести 100 пар лыж.

Аналогичные пункты проката традиционно разместятся во всех лесопарковых зонах нашего города и в районе «Огней Саранска». Здесь же кроме удовольствия занятия спортом и приобщения к зимней природе можно будет согреться горячим чаем и насладиться выпечкой. Приглашаем всех жителей столицы Мордовии создать себе прекрасное настроение, позаботиться о здоровье и посетить катки и лыжные прокаты города!