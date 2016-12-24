Педагог из Саранска - победитель Всероссийского конкурса учителей родного языка

В середине ноября в Москве прошел очный тур Всероссийского мастер-класса учителей родных языков. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ с 2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России.

Учитель эрзянского языка муниципального образовательного учреждения «Лицей № 4» Александр Учеваткин стал абсолютным победителем всероссийского конкурса. Ему вручен главный приз - Гран-при Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, языков - 2017 - Серебряное перо.

В заочном этапе конкурса приняли участие 123 педагога из 56 субъектов Российской Федерации, из которых в финал вышел 41 конкурсант, в том числе Александр Учеваткин. В течение двух дней участники демонстрировали мастерство. В работе жюри приняли участие ведущие специалисты в области этнолингвистики и русского языка.

К мастер-классу педагог из Саранска подготовил видеоролик урока эрзянского языка в 3 классе «Мордовиянь ракшатне» («Животный мир Мордовии»). В презентации он активно использовал современные образовательные технологии. Александр Учеваткин показал хороший уровень владения методикой преподавания, проявил себя творческим, находчивым, активным педагогом, представил инновационные подходы к обучению родному языку.

На конкурсном мероприятии по презентации стенда с методическими разработками, материалами воспитательной работы он представил выставку учебно-методических материалов, достижений учащихся и педагога.

Жюри высоко оценило представленные конкурсные материалы учителя эрзянского языка. В результате чего Александр Учеваткин стал безоговорочным победителем.

«Моя работа мне безумно нравится. Мы должны любить и ценить свой родной язык! Именно любовь к эрзянскому языку помогает мне жить и вкладывать душу в обучение детей», - говорит педагог.