Кадастровая палата – о правилах землепользования и застройки

Социум

Кадастровая  палата  поясняет,  что  правила землепользования  и  застройки (ПЗЗ)  утверждаются  органом  местного  самоуправления.  Действующим законодательством  определена  необходимость  внесения  в  Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений  о  границах  территориальных зон  в  соответствии  с  утвержденными  ПЗЗ.  Обязанность  по  предоставлению  данных  сведений  в  орган регистрации  прав  возложена  на  органы  местного  самоуправления  в  рамках  межведомственного взаимодействия.

Правилами  землепользования  и  застройки  определяются  границы  территориальных  зон  и устанавливаются  градостроительные  регламенты  -  перечень  видов  разрешенного  использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства. В границах  территориальных  зон  также  могут  быть  установлены  ограничения  использования  объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством.

Другими словами, из ПЗЗ жители могут узнать, где  на  территории муниципального  образования можно строить жилые дома, где должны размещаться социальные объекты, например школы и больницы, а  где  возможно  строить  торговый  центр  или  автосервис.  Также  в  ПЗЗ  четко  установлены  парковые  или рекреационные зоны, в которых запрещено капитальное строительство.  

Для  осуществления  кадастрового  учета  сотруднику  учетно-регистрационного  органа  необходимо  иметь возможность проверить соответствие характеристик объекта недвижимости требованиям, установленным для территориальной зоны, в границах которой данный объект расположен.

Таким  образом,  наличие  сведений  о  территориальных  зонах  в  ЕГРН  уменьшает  возможность  получить приостановление государственного кадастрового учета и позволяет сократить срок его осуществления.   

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