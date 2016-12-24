Кадастровая палата – о правилах землепользования и застройки

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Кадастровая палата поясняет, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждаются органом местного самоуправления. Действующим законодательством определена необходимость внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах территориальных зон в соответствии с утвержденными ПЗЗ. Обязанность по предоставлению данных сведений в орган регистрации прав возложена на органы местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
Правилами землепользования и застройки определяются границы территориальных зон и устанавливаются градостроительные регламенты - перечень видов разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства. В границах территориальных зон также могут быть установлены ограничения использования объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством.
Другими словами, из ПЗЗ жители могут узнать, где на территории муниципального образования можно строить жилые дома, где должны размещаться социальные объекты, например школы и больницы, а где возможно строить торговый центр или автосервис. Также в ПЗЗ четко установлены парковые или рекреационные зоны, в которых запрещено капитальное строительство.
Для осуществления кадастрового учета сотруднику учетно-регистрационного органа необходимо иметь возможность проверить соответствие характеристик объекта недвижимости требованиям, установленным для территориальной зоны, в границах которой данный объект расположен.
Таким образом, наличие сведений о территориальных зонах в ЕГРН уменьшает возможность получить приостановление государственного кадастрового учета и позволяет сократить срок его осуществления.
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