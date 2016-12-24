Проспект в «Юбилейном» должен стать одним из любимых мест отдыха горожан

Глава Мордовии Владимир Волков провел очередное выездное совещание на месте застройки второго микрорайона жилого массива «Юбилейный» и гостинично-жилого комплекса «Тавла». На сей раз внимание было уделено вопросам благоустройства нового проспекта, соединяющего улицу Севастопольскую со стадионом «Мордовия-Арена».

Этот объект протяженностью в 800 и шириной в 45 метров по замыслу будет полностью отдан пешеходам. Здесь уже появилась тротуарная плитка, установлены малые архитектурные формы, скамейки для отдыха. Сейчас рабочие высаживают декоративные кустарники и деревья, а весной - займутся обустройством газонов и клумб.

При этом стоит отметить, учитывались и интересы местных жителей. Подавляющее большинство новоселов - семьи с детьми. Потому на проспекте было решено построить несколько детских игровых площадок, предусмотреть зоны для занятий спортом, активного и спокойного отдыха.

Некоторые идеи, впрочем, возникали уже по ходу работ. Так, к примеру, появилась инициатива установить на проспекте стелу в честь Российской армии. Почти 9-метровое сооружение будет увенчано эмблемой Вооруженных сил, а в центре ее фронтальной части разместится подсвеченная надпись «Проспект Российской армии». Сей знаковый объект должен символизировать патриотический дух горожан. Именно тут намечено проводить различные общественные и массовые мероприятия.

«Проспект - это сердце нового микрорайона, важнейший туристический объект мордовской столицы. При его строительстве не может быть мелочей. Все работы должны выполняться качественно и точно в срок», - предупредил Глава республики.

Кроме того, руководитель региона побывал на площадке комплексной застройки ГЖК «Тавла», где уже ведется внешняя и внутренняя отделка. Для сохранения набранных темпов подрядчику было рекомендовано увеличить число занятых на стройке рабочих, а также приступить к благоустройству прилегающей территории.