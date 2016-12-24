Проспект в «Юбилейном» должен стать одним из любимых мест отдыха горожан

«Такого количества современнейшей техники мы еще не получали»
Министр МЧС России Владимир Пучков в ходе визита в Мордовию передал региону новейшие образцы спасательной техники
Министр МЧС России Владимир Пучков в ходе визита в Мордовию передал региону новейшие образцы спасательной техники
Представители нетрадиционной ориентации - наиболее сложная для обследования группа риска
В Ленинском суде Саранска продолжается громкий процесс по делу бригады наркоторговцев, в которую входили жители Саранска и Омска. На скамье...
Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом
В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками,...
На минувшей неделе в Пролетарском районном суде началось слушание громкого дела по иску ООО «Группа Краски» к экс-солистке известного...
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
Водитель автобуса, сбивший школьника, получил два года ограничения свободыи пока не сможет управлять транспортными средствами
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...