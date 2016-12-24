В Сосновке в пожаре погибли мать и двое детей

Жуткая трагедия разыгралась в селе Сосновка Зубово-Полянского района. Ночью на улице Почтовой загорелся одноэтажный многоквартирный дом № 9, в котором проживала многодетная семья. Спастись в пожаре удалось только двум членам семьи - 39-летнему главе семейства и 12-летнему сыну. 39-летняя супруга Ольга Шлаева и двое дочерей 2 и 8 лет скончались в больнице.

Сообщение о пожаре в доме № 9 в поселке Сосновка поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Зубово-Полянского района 20 ноября в 23.40. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение террасы, которая прилегала к одной из квартир одноэтажного барака. На момент возникновения пожара в квартире находилась семья из пяти человек. Дверь в жилую часть закрывалась неплотно, поэтому комнаты быстро наполнились едким дымом. Проникнув внутрь, огнеборцы эвакуировали Ольгу Шлаеву и троих ее детей. Однако женщина уже не подавала признаков жизни, ее пытались реанимировать, но безуспешно. Супругу погибшей удалось спастись. Детей в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в Явасскую больницу. Жильцы соседних квартир покинули дом самостоятельно.

Как выяснилось позже, девочки скончались по дороге в больницу, третий ребенок, 12-летний мальчик, сейчас в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении.

Со слов односельчан, в этот день у хозяина квартиры был день рождения, скорее всего, он его успел отпраздновать. Почувствовав запах дыма, мужчина самостоятельно решил ликвидировать горение при помощи подручных средств, а жену попросил вывести детей.

Известно, что пострадавшая семья состояла на учете в администрации сельского поселения как неблагополучная и не раз инструктировалась сотрудниками МЧС о мерах пожарной безопасности. Как сообщили в ГУ МЧС по РМ, предварительная причина пожара - неисправная работа электропроводки.

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут пролить свет на случившееся. Для расследования уголовного дела создана и направлена на место происшествия следственная группа из числа опытных следователей и криминалистов аппарата Следственного управления, возглавляемая первым заместителем руководителя управления.

В рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных за содержание и обслуживание дома, государственного пожарного надзора, а также сотрудников, входящих в систему профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного управления Анатолия Ситникова.