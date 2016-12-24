Оперативник погорел на «соломе»

Репортер

 

В Мордовии разразился скандал, в котором оказался замешан сотрудник полиции. Всего месяц назад Верховный суд республики осудил сотрудников линейного отдела на станции Рузаевка, заставлявших бомжа заниматься хищениями, а затем успешно раскрывавших эти преступления в погоне за показателями. Похожий случай произошел в Чамзинке. Там местный оперуполномоченный ММО МВД РФ «Чамзинский» 27-летний Иван Письмаркин снабдил наркотой любителя дурмана и приказал передать зелье своим приятелям, чтобы задержать их за незаконный оборот наркотических средств. Однако сам угодил в руки оперативников республиканского УФСБ.
Старший лейтенант полиции Иван Письмаркин проработал в Чамзинке оперуполномоченным по борьбе с незаконным оборотом наркотиков около года, до этого он служил обычным ППСником. Летом этого года Письмаркин задумался над тем, как повысить показатели в своей работе, и не нашел ничего лучше, чем пуститься на махинации. По версии следствия, оперативник нарвал целый пакет дикорастущей маковой соломы в дачном массиве недалеко от Чамзинки, измельчил, высушил и передал ее знакомому наркоману Рознову. Вес наркотика составил прядка 750 граммов. По требованию Письмаркина любитель дурмана должен был передать зелье знакомым наркоманам. 
По задуманному сценарию при передаче наркотиков появлялся оперативник и брал наркоманов с поличным - с «охапкой» маковой соломы. А дальше все просто - уголовное дело, заслуженные лавры и т.п.
Поняв, что затеял полицейский, Рознов сначала пытался отказаться от участия в этой оперативной афере. Но не тут-то было. Письмаркин пригрозил: «Откажешься, сам сядешь за решетку за наркотики!». Любитель дурмана вынужден был согласиться на махинацию, правда, при этом отправился к сотрудникам Управления ФСБ по РМ и рассказал о планирующемся преступлении.
Дальнейшие встречи наркомана и Письмаркина проходили уже под контролем оперативников. В конце августа 2017 года Письмаркин отправился на своей машине в село Апраксино. В этом населенном пункте у электрической подстанции полицейский припрятал в тайнике увесистый полимерный пакет с маковой соломой. Забрав дурман, полицейский вместе с Розновым отправился в поселок Комсомольский, там около магазина «Бристоль» у них была запланирована встреча с любителями дурмана. Оперативник, видимо, уже предвкушал, как сейчас повяжет наркоманов с полным пакетом, но сам был задержан сотрудниками регионального УФСБ и УСБ МВД по РМ. Заметим, что своей причастности к преступлению Иван Письмаркин не признает. 
Вечером 17 ноября в Ленинском районном суде Саранска старшему лейтенанту полиции Ивану Письмаркину избирали меру пресечения. Уголовное дело в отношении его возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса: «Превышение должностных полномочий» и «Перевозка наркотических средств без цели сбыта». 
В суде следователь СКР по РМ ходатайствовал об избрании в отношении Ивана Письмаркина меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам подозреваемый и адвокат просили суд не лишать его свободы, а отправить под домашний арест, к супруге и годовалому ребенку. Суд принял сторону следователя и отправил подозреваемого в следственный изолятор на два месяца.
В пресс-службе МВД по РМ заявили, что полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

 

 

                       

 

 

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